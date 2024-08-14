14 اكتتاباً عاماً في الشرق الأوسط بعوائد 2.64 مليار دولار

المصدر: أبوظبي - وام

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حافظ سوق الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مرونته خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث شهدت المنطقة تسجيل 14 اكتتاباً، بإجمالي عائدات بلغ 2.64 مليار دولار، بزيادة 45.3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

وأوضح التقرير، الصادر عن إرنست ويونغ، حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الربع الثاني من العام الجاري، شهد إدراج شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه في السوق الرئيسة السعودية «تداول»، في اكتتاب جمع أعلى عائدات في هذا الربع، مع 764 مليون دولار، وتبعها إدراج «ألف للتعليم» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في اكتتاب أسهم بنسبة 19.5% من إجمالي عائدات هذا الربع مع 515 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن إدراج شركة «سبينس 1961 هولدينج» في سوق دبي المالي جمع 375 مليون دولار، لافتاً إلى أن نسبة إجمالي عائدات اكتتاب «ألف للتعليم» و«سبينس» بلغت 33.8% من إجمالي عائدات اكتتابات المنطقة في الربع الثاني من 2024.

ولفت إلى أن الاكتتابات في المملكة العربية السعودية جمعت نحو 1.6 مليار دولار، كان أعلاها من نصيب اكتتاب شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه، يليها اكتتاب شركة السعودية لحلول القوى العاملة «سماسكو» بعائدات 240 مليون دولار، وشركة «رسن» لتقنية المعلومات مع عائدات بلغت 224 مليون دولار.

وذكر التقرير أن بورصة الكويت شهدت أول إدراج منذ الربع الأخير من عام 2019، حيث جمع إدراج مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة 147 مليون دولار. وبحسب التقرير، فمن المقرر، أن تشهد الفترة المتبقية من عام 2024 نشاطاً قوياً، في سوق الاكتتابات العامة الأولية، مع وجود 16 شركة خاصة وسبعة صناديق في مختلف القطاعات، تعتزم إدراج أسهمها في بورصات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلى الصعيد العالمي، تراجع نشاط الاكتتابات العامة الأولية في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023؛ حيث انخفض عدد الاكتتابات العامة 15% من 317 إلى 271 اكتتاباً، وانخفضت العائدات بنسبة 31% من 40.4 مليار دولار إلى 27.8 مليار دولار.

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