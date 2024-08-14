«باي بت» توسع شراكتها مع مركز دبي للسلع

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «باي بت» Bybit، للعملات الرقمية عن توسيع نطاق شراكتها مع مركز دبي للسلع المتعددة. وبعد مضي عام على تعاونهما كشفت Bybit عن تولي دور استشاري جديد بعدما كانت شريك المنظومة الرئيسي.

وبدءاً من أغسطس 2024 ولغاية يوليو 2025، ستزاول Bybit أعمالها بصفتها شريكة منظومة أعمال مركز دبي للسلع المتعددة والشريك الاستشاري، لتقدم الإرشاد والتوجيه الاستراتيجي لمركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، وأعضائه ضمن المبادرات الرئيسية.

وستتعاون Bybit مع مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة لتنظيم اثنتين من الفعاليات الرئيسية في القطاع هذا العام، وهما هاكاثون عالمي ومؤتمر مرموق. وسيثري الهاكاثون الابتكار من خلال دعم المطورين في عملية تطوير مشاريع الويب 3.0، بينما سيعمل المؤتمر على تعزيز مكانة دبي كمركز للريادة الفكرية عبر الجمع بين خبراء القطاع وقادة الرأي الرئيسيين.

وقالت هيلين ليو مديرة العمليات في Bybit: «يشرفنا كوننا أول مؤسسة يتم اختيارها لتتولى مكانة الشريك الاستشاري في مركز دبي للسلع المتعددة». من جانبه قال بلال جسومة، مدير منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة: «لطالما برهنت Bybit أنها شريك موثوق خلال العام الماضي، إذ قدمت قيمة كبيرة لمجتمع العملات الرقمية والويب 3.0 بدبي.

ويسعدنا توسيع شراكتنا معها ومنحها دور الشريك الاستشاري، الأمر الذي سيدعم أعضاء مركز كريبتو التابع لنا بأساليب جديدة، لاسيما على مستوى خططهم لتوسيع نطاق أعمالهم المعنية بالعملات الرقمية، واغتنام الفرص الوفيرة في واحدة من أكثر الأسواق ازدهاراً حول العالم».

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