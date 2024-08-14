60.3 مليون دولار أرباح أجيليتي في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أجيليتي جلوبال بي إل سي عن أرباح الربع الثاني من عام 2024 والتي بلغت 29.8 مليون دولار، أو 0.29 سنت للسهم الواحد. حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 28.4% لتصل إلى 167.4 مليون دولار، كما زادت الإيرادات بنسبة 16.2% لتصل إلى 1.1 مليار دولار.

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بلغت الأرباح 60.3 مليون دولار، أو 0.78 سنت للسهم. وقد ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31.2% لتصل إلى 336.9 مليون دولار، وزادت الإيرادات بنسبة 11% إلى 2.1 مليار دولار. وقال طارق سلطان، رئيس مجلس ادارة شركة أجيليتي جلوبال: «تواصل أجيليتي جلوبال تحقيق نتائج قوية في الربع الثاني من هذا العام.

وقد سجلت أكبر الشركات التي نملكها ونديرها وهي: «مينزيز للطيران»، و«ترايستار» و«أجيليتي للمجمعات اللوجستية (خارج الكويت)» نمواً مضاعفاً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وذلك تماشياً مع استراتيجية النمو الخاصة بكل منها.

وعلى الرغم من التقلبات في أسواق الأسهم، إلا أن استثماراتنا حافظت على صافي القيمة تقريباً في ميزانيتنا العمومية. ونحن نواصل النظر في فرص النمو، مع التركيز بشكل خاص على تطوير البنية التحتية الاستراتيجية، وتعزيز القدرة التنافسية لشركاتنا».

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