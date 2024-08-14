3 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 3 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق بنسبة 51.4% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 301.6 مليون درهم أمس، وهي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«أرامكس» بسيولة ناهزت 154.9 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي، ليغلق عند 4184.5 نقطة، منخفضاً بـ0.40%، وشهد السوق ارتفاع 11 سهماً. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً، «الاستشارات المالية الدولية» 11.9%، وباركن 2.15%، وجي إف إتش المالية 1.7%. كما ارتفع سهم أمان 1.45%، ودبي التجاري 1.13%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 37.2 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 132.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 95.01 مليون درهم. وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9175.13 نقطة متراجعاً 0.43%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 207.7 ملايين درهم، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 155.6 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 66.3 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم ألف للتعليم القابضة 11.9%، وطيران أبوظبي 4.55%، وأدنوك للحفر 1.96%، وجي إف إتش المالية 1.7%. كما اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بـ1.28 مليار درهم، موزعة بواقع 978.9 مليون درهم في سوق أبوظبي، و301.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى تداول 351.4 مليون سهم عبر تنفيذ 29.24 ألف صفقة.

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