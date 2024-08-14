«كندية دبي» و«هارفارد بزنس ريفيو» تطلقان برنامجاً لتطوير الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت الجامعة الكندية دبي بالتعاون مع المؤسسة البحثية «هارفارد بزنس ريفيو»، مجموعة جديدة من مجالات التركيز المستقبلية ضمن برنامج ماجستير إدارة الأعمال لتزويد الخريجين بالمهارات التي سيحتاجها أرباب العمل للنجاح في السنوات المقبلة، واستجابة لبيئة الأعمال سريعة التطور.

حيث تزداد الكفاءات في التنمية المستدامة والتحول الرقمي والقيادة الاستراتيجية. ويقدم البرنامج أربعة مجالات تركيز متطورة مختلفة، مع الاحتفاظ بمجموعة أساسية من الدورات المشتركة.

والتي تم تعزيزها لتشمل موضوعات مثل صنع القرار المالي وأخلاقيات العمل والاستدامة. يمكن للطلاب بعد ذلك التخصص في مجالهم المختار ودراسة المناهج الدراسية المجددة في عدة تخصصات مثل الإدارة العامة أو المالية أو الاختيار من بين تخصصين تم تجديدهما حديثاً في التسويق الرقمي أو قيادة إدارة المواهب.

نظراً للأهمية المتزايدة للاستدامة في كل جانب من جوانب الأعمال، تتضمن جميع البرامج الآن دروساً حول الممارسات المستدامة المصممة خصيصاً لمجال تركيزها المحدد. علاوة على ذلك، ستدمج جميع مجالات التركيز منظوراً محلياً متميزاً وتستفيد من أحدث التقنيات.

وقالت الدكتورة ديما جمالي، نائب رئيس الشؤون الأكاديمية في الجامعة الكندية دبي: «يمثل إطلاق برنامج ماجستير إدارة الأعمال الذي تم تجديده التزامنا الراسخ في الجامعة الكندية دبي بمعايير الجودة الدولية في التعليم.

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