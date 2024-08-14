غرف دبي تنظم ندوة باللغة التركية حول إجراءات الاستيراد والتصدير

المصدر: دبي - البيان

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نظمت غرف دبي مؤخراً ندوة إلكترونية باللغة التركية للتعريف بالجوانب القانونية لأنشطة الاستيراد والتصدير بالإمارة، حضرها 99 مشاركاً من ممثلي مختلف قطاعات الأعمال والشركات في تركيا.

وتناولت الندوة الافتراضية التي أقيمت بالتعاون مع مكتب «كلاوت للاستشارات القانونية» (الإمارات العربية المتحدة)، وكلاوت للمحاماة (الأردن) وكلاوت للمحاماة (تركيا) استراتيجيات إدارة المخاطر والتحقق من الوضع القانوني والمالي للشركاء التجاريين، كما ناقشت متطلبات الامتثال، وأفضل الممارسات لإدارة الحالات المتعلقة بالامتثال القانوني لعمليات الاستيراد والتصدير، وحماية البيانات الشخصية.

واستعرضت الورشة آليات ضمان المدفوعات، حيث اكتسب المشاركون رؤى قيّمة حول التدابير البديلة لضمان تحصيل الالتزامات والمستحقات المالية، مثل خطابات الضمان أو الشيكات، كما أتاحت الورشة للمشاركين اكتساب فهم أفضل للتقنيات الإدارية للحد من الآثار الضريبية للديون في معاملات الاستيراد والتصدير، واستعرضت أساليب فعالة لتسوية المنازعات وعمليات الاسترداد في حالات النزاع المتعلقة بالعمليات التجارية.

وتنظم غرف دبي مجموعة واسعة من الفعاليات على غرار ورش العمل والندوات القانونية المتخصصة ذلك بهدف تزويد مجتمع الأعمال المحلي بأهم المحاور والقضايا التنظيمية والقانونية، بما يدعم قدرة الشركات على الامتثال والاستفادة من فرص النمو والتوسع في دبي.

وباعتبارها محرك التنمية الاقتصادية في الإمارة، تلتزم غرف دبي بتمكين مجتمع الأعمال المحلي وتحفيز نموه. وتلعب الغرف دوراً حاسماً في تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والتجارة والاستثمار.

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