شراكة استراتيجية بين سلطة دبي البحرية و«جلف كرافت»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت» لتسهيل إجراءات تقديم خدمات تسجيل الوسائل البحرية للمتعاملين. وقع الاتفاقية من جانب سلطة دبي البحرية الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، ومن جانب «جلف كرافت» عبير محمد الشعالي، نائب العضو المنتدب.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الطرفان في إنشاء نافذة موحدة يتم من خلالها القيام بعملية إجراءات تسجيل وترخيص الوسائل البحرية في دبي وذلك في سبيل تعزيز العمل المشترك في هذا النطاق، حيث سيكون بإمكان المتعامل شراء الوسيلة البحرية من منافذ البيع التابعة لشركة «جلف كرافت» وتسجيلها من خلالهم مباشرة عبر نظام سلطة دبي البحرية الإلكتروني.

وأوضح الشيخ سعيد بن أحمد أنه وفقاً لرؤية واستراتيجية سلطة دبي البحرية بشأن تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، فإن توقيع الاتفاقية مع «جلف كرافت» تسهم في تحقيق التوجهات الحكومية بشأن تسهيل إجراءات المتعاملين.

وأكد على حرص سلطة دبي البحرية في العمل بشكل وثيق مع الشركاء لتحقيق توجهات السلطة بشأن تنظيم ترخيص الوسائل البحرية العاملة في دبي، عن طريق تعزيز سبل التعاون بين جميع الجهات المعنيّة وبدعم جميع الإمكانيات والآليات المطلوبة، وبعد التحقق من استيفاء كافة المواصفات الفنيّة المعتمدة.

من جانبها، أكدت عبير محمد الشعالي، نائب العضو المنتدب لشركة «جلف كرافت»، أن مذكرة التفاهم مع سلطة دبي البحرية تهدف إلى تطوير وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالوسائل البحرية، بما في ذلك تسجيل السفن وترخيصها وتفتيشها، مما يوفر وقت وجهد المُتعاملين ويحقق رضاهم.

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