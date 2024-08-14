27.17 مليوناً أرباح «ريسبونس بلس القابضة» في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة ريسبونس بلس القابضة عن نتائجها لنصف العام للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، ارتفعت إيرادات المجموعة إلى 209.8 ملايين درهم في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 168.77 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023، مسجّلة نمواً بنسبة 24٪ على أساس سنوي. خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بلغ صافي ربح ريسبونس بلس ميديكال 27.17 مليون درهم بعد الضريبة وتكاليف الاستحواذ ذات الصلة البالغة 3.4 مليون درهم لشركة بروميثيوس الطبية الدولية.

وارتفعت ربحيّة السهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 0.14، مقارنة بـ 0.13 في الأشهر الستة الأولى من عام 2023. وارتفع إجمالي الأصول إلى 351 مليون درهم مقارنة بـ 298.18 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية في 30 يونيو 2024 مبلغ 235.98 مليون درهم، مقارنة بـ 230 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023.

وأعلن مجلس الإدارة أيضاً عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 15 مليون درهم على المساهمين. ويأتي هذا النمو في كل من الإيرادات والأرباح الصافية في النصف الأول من عام 2024، نتيجة لالتزام ريسبونس بلس ميديكال بتحسين التكلفة وزيادة الكفاءة والإنتاجية في جميع أنحاء المؤسسة.

وقال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة: «تتطلع الشركة إلى توسيع خدماتها عبر مختلف القطاعات التجارية في مجال الرعاية قبل دخول المستشفى والرعاية الطارئة، مما يضمن الكفاءة التشغيلية. كما تتطلع إلى شراكات استراتيجية في أسواقها الحالية والجديدة لمواصلة مسار نموها».

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