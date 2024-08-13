«إس آند بي»: 20 % نمو قطاع التأمين في الإمارات 2024

المصدر: دبي - البيان

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تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن ينمو قطاع التأمين «التكافل» في دولة الإمارات بنسبة تتراوح بين 15% - 20% في عام 2024 في ظل ارتفاع أسعار التأمين على المركبات خلال الأشهر 12 الماضية.

وفي أحدث توقعاتها للمنطقة، أشارت وكالة «إس آند بي جلوبال» أن تستمر شركات التأمين الإسلامية الخليجية في الاستفادة من العديد من العوامل الإيجابية خلال 6 - 12 شهراً المقبلة. وتشمل هذه العوامل استمرار الظروف الاقتصادية المواتية التي تؤدي إلى زيادة الطلب على التأمين، وذلك بفضل الاستثمارات المستمرة في مشاريع البنية التحتية والنمو السكاني والمبادرات التنظيمية.

وفي الوقت نفسه، نتوقع أن تسجل شركات التكافل في البحرين والكويت وعُمان وقطر معدلات نمو أكثر اعتدالاً تتراوح بين 5% - 10%.

وتتوقع الوكالة أن تظل عمليات الاندماج احتمالاً وارداً. في حين أننا تظل الظروف الائتمانية الإجمالية لشركات التأمين الإسلامية مستقرة خلال 6 - 12 شهراً القادمة، فمن المرجح أن تظل عمليات الاندماج أمراً محتملاً في ظل استمرار العديد من شركات التأمين الإسلامية الصغيرة ومتوسطة الحجم في تحقيق أرباح ضعيفة نسبياً.

وقالت الوكالة، بصرف النظر عن بعض الاستثناءات الإيجابية، ظلت تصنيفاتنا الائتمانية لشركات التأمين الإسلامية في دول الخليج مستقرة إلى حد كبير خلال 18 شهراً الماضية. ولا نتوقع إجراء أي تغييرات رئيسية على حيثيات التصنيفات الائتمانية خلال 12 شهراً القادمة؛ لأن معظم شركات التأمين المصنفة تتمتع برسملة كافية. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين في القطاع إلى نحو 7.6 مليارات دولار في عام 2023، من 6,6 مليارات دولار في عام 2022، وذلك بفضل الأرباح والعديد من الزيادات في رأس المال.

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