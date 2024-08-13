«باركن» و«سبينيس» و«أدنوك للحفر» إلى مؤشرات MSCI

المصدر: دبي - محمد عباس

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أعلنت مؤشرات «إم إس سي آي» MSCI عن إضافة 3 شركات في أسواق الإمارات لمؤشراتها، اعتباراً من إغلاق 30 أغسطس 2024، وهي «باركن» و«سبينيس» في سوق دبي المالي، والتي ستنضم إلى مؤشر الشركات الصغيرة، فيما ستنضم شركة «أدنوك للحفر» إلى المؤشرات القياسية العالمية.

وستدرج «أدنوك للحفر» في مؤشرات «إم إس سي آي»، بما في ذلك «إم إس سي آي - للأسواق الناشئة»، و«إم إس سي آي - الإمارات» بعد استيفاء المعايير اللازمة، وستصبح الشركة بذلك العضو الـ 12 في مؤشر «إم إس سي آي - الإمارات».

وقال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «نجاحنا في إدراج الشركة في مؤشرات بحجم MSCI سيعزز جهود الشركة التوسعية، وسيسهم في تنويع قاعدة مستثمريها، كما أنه سيدعم إبراز نموذج أعمالنا وملف إيراداتنا بشكل أكثر وضوحاً في الأسواق العالمية.

كما يستحوذ مؤشر MSCI للأسواق الناشئة (MSCI EM) على تمثيل الشركات الكبيرة والمتوسطة في 24 دولة من الأسواق الناشئة، وتم تصميم مؤشر MSCI الإمارات (MSCI UAE) لقياس أداء القطاعات الكبيرة والمتوسطة في سوق الإمارات العربية المتحدة».

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