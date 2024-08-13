544.8 مليون درهم أرباح «سالك» في النصف الأول.. والتوزيعات 7.2 فلس للسهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس إدارة شركة «سالك» خلال اجتماعه برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، عن النتائج المالية للشركة للأشهر الثلاثة والستة المنتهية في 30 يونيو 2024 («الربع الثاني من 2024» و«النصف الأول من 2024»).

واصلت «سالك» تحقيق أداء مالي متميز خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ عدد الرحلات المولدة للإيرادات حوالي 238.5 مليون رحلة بزيادة قدرها 4.9% على أساس سنوي مسجلةً إيرادات إجمالية قياسية وصلت إلى 1.1 مليار درهم، كما ارتفعت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية، والتي تشكل 87.1% من إجمالي الإيرادات، بنسبة 4.9% على أساس سنوي إلى 953.8 مليون درهم. وخلال النصف الأول من عام 2024، أعلنت سالك عن نمو الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.5% على أساس سنوي لتصل إلى 738.4 مليون درهم، كما بلغت الأرباح قبل خصم الضرائب 598.6 مليون درهم بزيادة قدرها 9.2% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب ليبلغ 544.8 مليون درهم خلال نفس الفترة. وفي ضوء النتائج المالية القوية، وافق مجلس إدارة الشركة على منح توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 544.8 مليون درهم، أي ما يعادل 7.263 فلس للسهم، مستحقة الدفع في 5 سبتمبر 2024.

وأعرب معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة «سالك» عن سعادته بالنتائج والأداء القوي للشركة في النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت الإيرادات نمواً بنسبة 5.6% على أساس سنوي، مما يدعم طموحنا في تعزيز المكانة العالمية للشركة في توفير حلول التنقل.

وقال: ركزنا منذ بداية العام الجاري على توسيع أعمالنا الأساسية في تحصيل رسوم التعرفة مع تنويع مصادر إيراداتنا من خلال مبادرات استراتيجية جديدة، وتأكيد التزامنا بالتنويع والنمو من خلال إضافة بوابتي تعرفة جديدتين في دبي، المقرر دخولهما الخدمة بحلول نهاية شهر نوفمبر 2024، بالإضافة الى شراكتنا مع إعمار لتوفير حلول تكنولوجية لمواقف السيارات والتي انطلقت في يوليو الماضي، وتعكس هذه المبادرات رؤيتنا الرامية لتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية جذابة، وتأكيد قدرة الشركة في إضافة قيمة مستدامة لجميع شركائنا وعملائنا«.

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك:»يسرّنا أن نعلن عن تحقيق نتائج قوية في الربع الثاني من هذا العام، حيث شهدنا نمواً كبيراً في عدد الرحلات المولدة للإيرادات وعدد الحسابات النشطة. ويعكس هذا النمو مرونة نموذج أعمالنا والتزامنا بتلبية الطلب المتزايد على حلول التنقل الفعالة في دبي؛ ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة تعزيز مكانتها كوجهةٍ سياحية عالمية، حيث شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الزوار الدوليين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024. وبالتزامن مع هذا النمو السياحي المتسارع، تشهد دبي تدفقاً مستمراً للسكان المقيمين والشركات الجديدة، ونفخر بدورنا المحوري في تلبية احتياجات التنقل وجعل دبي واحدة من أكثر الوجهات العالمية التي يسهل التنقل فيها.«.

أبرز الإنجازات

أبرز الجوانب المتعلقة بحركة التنقل

»سالك«تسجل نمواً في الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024 لتصل إلى 115.7 مليون رحلة

شهد إجمالي عدد الرحلات، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، التي أُجريت عبر بوابات سالك الثماني نمواً بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، مدفوعاً بحركة الأنشطة التجارية والسياحية المتواصلة في دبي. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى 115.7 مليون رحلة بزيادة قدرها 1.6% على أساس سنوي، وهو أعلى رقم مسجل للربع الثاني منذ تأسيس الشركة. حققت سالك هذه النتائج بدعم كبير من النمو القوي للعديد من بوابات التعرفة المرورية في الربع الثاني، حيث شهدت بوابة جبل علي نمواً بنسبة تجاوزت 10%، بينما شهدت البوابات الأخرى نمواً في نطاق الأرقام الفردية العالية بما في ذلك بوابة جسر آل مكتوم (أكثر من 4%) والصفا (أكثر من 3%).

نمو قياسي لحسابات العملاء النشطة يتجاوز 14.6% على أساس سنوي، وارتفاع عدد المركبات المسجلة بنسبة 8.8% على أساس سنوي إلى 4.2 مليون مركبة

ارتفع عدد الحسابات النشطة المسجلة بنسبة 14.6% على أساس سنوي ليبلغ حوالي 2.5 مليون حساب مقارنةً بـ 2.2 مليون حساب في الربع الثاني من عام 2023. ووصلت عمليات تفعيل بطاقات»سالك" إلى نحو 244 ألف عملية في الربع الثاني بزيادة 6.3% على أساس سنوي. علاوةً على ذلك، ارتفع عدد المركبات المسجلة لدى سالك في الربع الثاني بنسبة 8.8% على أساس سنوي، مما يعكس نجاح حكومة إمارة دبي المستمرة لتنمية اقتصادها والحفاظ على مكانة الإمارة كوجهة سياحية وتجارية رئيسية.

واصلت سالك تقديم إعفاءات من التعرفة للمركبات التي تستخدمها الجمعيات الخيرية، والمدارس، وأصحاب الهمم، وسيارات الإسعاف وغيرها من الخدمات العامة. وبقي عدد الرحلات المجانية للمركبات المعفاة عبر بوابات سالك الثماني مستقراً نسبياً على أساس سنوي عند حوالي 2.0 مليون رحلة. وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع عدد المركبات المعفاة المسجلة بنسبة 8% على أساس سنوي ليصل إلى 54,231 مركبة بحلول نهاية الربع الثاني.

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