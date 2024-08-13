839 مليون درهم أرباح «موانئ أبوظبي» في النصف الأول بنمو 25%

المصدر: أبوظبي - البيان

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ارتفعت الأرباح الصافية مجموعة موانئ أبوظبي في النصف الأول بنسبة 25% إلى 839 مليون درهم، مقارنة مع 673 مليون درهم في النصف الأول 2023، وقفزت الإيرادات بنسبة 108 % إلى 8.06 مليارات درهم، مقارنة مع 3.87 مليارات درهم في النصف الأول 2023.

وارتفعت الأرباح بنسبة 56% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.07 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2024، وبزيادة تصل إلى 8%، وبلغ إجمالي صافي الأرباح 439 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، وبزيادة قدرها 55% على أساس سنوي مع استثناء ضريبة دخل الشركات في دولة الإمارات.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى 61.4 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2024، كما زاد مجموع حقوق الملكية بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 27.2 مليار درهم.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي، «أثبتت نتائجنا القوية للربع الثاني نجاح خطتنا للتوسع الدولي التي تنفذها مجموعة موانئ أبوظبي وتعزز من خلالها القيمة التي تقدمها، وقد حققنا ذلك ليس فقط عبر عمليات الاستحواذ، ولكن أيضاً عبر النمو العضوي القوي في جميع قطاعات أعمالنا. وخلال الفترة المتبقية من عام 2024 وما بعدها، فنحن على ثقة من أننا على المسار الصحيح لاستكمال خطط التوسع الدولي بما يحقق الربحية للمجموعة. وإننا نتطلع إلى مواصلة رحلتنا الناجحة انسجاماً مع توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة لبناء مستقبل يتميز بتحقيق الترابط العالمي والنمو المستدام حيث نواصل تبني الأفكار الابتكارية والخلاَّقة لمواجهة التحديات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن».

وسجل حجم مناولة الحاويات نمواً فصلياً قوياً، مدفوعاً بارتفاع إجمالي نسبة الإشغال إلى 62%، مقارنة بنسبة 56% في الربع الثاني من عام 2023 ونسبة 55% في الربع الأول من عام 2024. وفي ميناء خليفة، الذي استحوذ على 85% من إجمالي حجم مناولة الحاويات، زادت نسبة الإشغال في محطتي الحاويات بشكل حاد إلى 71%، مرتفعة من 60% في الربع الثاني من عام 2023 و62% في الربع الأول من عام 2024. وزادت أحجام مناولة الحاويات في هذا الربع لتصل إلى نسبة 19% على أساس سنوي ومقارنة المثل بالمثل (مع استثناء محطة الحاويات في كراتشي ومحطات «نواتوم»).

وارتفعت أحجام مناولة بضائع الشحن العام بنسبة 46% على أساس سنوي، لتصل إلى 12.8 مليون طن في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ8.8 ملايين طن في الربع الثاني من عام 2023، مدفوعة إلى حد كبير باحتساب أحجام المناولة في محطات «نواتوم» ومحطة كراتشي في باكستان.

وارتفعت أحجام مناولة سفن الدحرجة بأكثر من ستة أضعاف على أساس سنوي، لتصل إلى 385 ألف مركبة في الربع الثاني من عام 2024، بما يشمل أحجام مناولة سفن الدحرجة في «نواتوم للمحطات». وعلى أساس مقارنة المثل بالمثل (مع استثناء عمليات «نواتوم للمحطات»)، تعزى الزيادة القوية بنسبة 67% على أساس سنوي إلى الارتفاع الأعلى من المعتاد في عمليات الشحن الإقليمي للحاويات، وارتفاع أحجام الشحن والتفريغ لأحد المتعاملين الرئيسيين للمجموعة.

وانخفضت نسبة المسافرين عبر السفن السياحية بنسبة 73% على أساس سنوي خلال هذا الربع، نتيجة لتأثير الاضطرابات في البحر الأحمر على عمليات محطة العقبة للسفن السياحية، وبسبب التأثير الأساسي الناجم عن الحجوزات غير المنتظمة خلال شهري أبريل ومايو من العام الماضي (بعد موسم السفن السياحية المعتاد الذي يستمر حتى مارس في دولة الإمارات العربية المتحدة)، والتي لم تتكرر في هذا العام.

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