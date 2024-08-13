229.5 مليون درهم أرباح «يلا» في النصف الأول بارتفاع 29.6%

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة يلا المحدودة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للربع الثاني من العام 2024، المنتهي في 30 يونيو، حققت المجموعة إيرادات قياسية تعدت 587.3 مليون درهم (159.9 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 4.7%.

كما ارتفع صافي أرباح المجموعة النصفية إلى 229.6 مليون درهم (62.5 مليون دولار) بنسبة نمو تعدت 29.7% مقارنة درهم بالنصف الأول من العام الماضي، ما يعكس متانة الأداء المالي للشركة بفضل الزخم المستمر في نمو أعمالها.

ويُعزى هذا الأداء المالي القوي بشكل أساسي إلى النتائج المالية المذهلة التي حققتها الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث واصلت إيرادات يلا بالارتفاع لتصل إلى 298.3 مليون درهم (81.2 مليون دولار) بنسبة نمو تعدت 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما صافي أرباح المجموعة الربعية، فقد ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 10.9% لتصل إلى 115.3 مليون درهم (31.4 مليون دولار) مقارنة بـ103.9 ملايين درهم (28.3 مليون دولار) بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، بقي هامش الربح مرتفعاً عند حدود 38.6%، مما يؤكد كفاءة استراتيجية النمو وقدرة الشركة على تحقيق الدخل والإنفاق المنضبط.

كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 14.1% إلى 39 مليوناً في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة 34.2 مليوناً بالفترة نفسها من العام الماضي. من جانب آخر، انخفض عدد المشتركين بالخدمات المدفوعة بنسبة 10.3% إلى 12 مليون مستخدم مقارنة بـ13.4 مليون مستخدم خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وعبر يانغ تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «يلا المحدودة»، عن سعادته بالنتائج المالية القوية التي حققتها الشركة، مشيراً إلى أن الربع الثاني من عام 2024، شهد تحقيق قفزة نوعية، حيث تجاوز إجمالي إيرادات المجموعة 298.3 مليون درهم، متخطياً سقف التوقعات الذي وضعته الشركة نظراً لتزامن الربع الثاني مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف: يعود هذا الأداء المتميز إلى نجاحنا في تعزيز عملياتنا التشغيلية، وزيادة تفاعل المستخدمين، واستغلال أحدث التقنيات التكنولوجية بكفاءة، إضافة إلى العمل المستمر على تحسين استراتيجيات جذب المستخدمين، ما انعكس إيجاباً على زيادة متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بمعدل 14.1% ليصل العدد الإجمالي إلى 39 مليون مستخدم في الربع الثاني.

من جانبه، أشاد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة، بالنتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة خلال النصف الأول من العام الحالي، قائلاً: شهد النصف الأول من عام 2024 إنجازات استثنائية لمجموعة يلا، حيث قطعت خطوات كبيرة في مسيرتها نحو التميز والابتكار. تسعى الشركة جاهدةً لاستكشاف آفاق جديدة نحو النمو والتطور في مجال التكنولوجيا والمشاركة المجتمعية لإعادة تعريف مفهوم شبكات التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما نسعى إلى بناء منظومة حيوية لا تقتصر على الترفيه فحسب، بل تُمكن مستخدمينا وتُقربهم من بعضهم البعض.

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