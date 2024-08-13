23 % حصة البنوك الإسلامية من التمويلات المصرفية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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ارتفعت التمويلات الممنوحة من البنوك الإسلامية في الإمارات 10% خلال عام لتصل إلى 444 مليار درهم بحصة توازي 23% من إجمالي التمويلات المصرفية بالدولة بنهاية مايو الماضي.

وبحسب بيانات حديثة للمصرف المركزي منحت البنوك الإسلامية نحو 40 مليار درهم قروضاً جديدة إلى المستفيدين خلال عام كامل مقارنة برصيد إجمالي وصل إلى 404 مليارات درهم نهاية مايو 2023.

ووفق توزيع القطاعات المستفيدة ظل شكل القطاع الخاص في صدارة المقترضين من البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات بقيمة إجمالية بلغت 319 مليار درهم بحصة 72% من إجمالي التمويلات الممنوح من البنوك والوحدات التشغيلية الإسلامية للمصارف وحصل القطاع الخاص على 24 مليار درهم كقروض جديدة من البنوك الإسلامية على مدار الفترة. وكان المقترضون من الأفراد أكبر مستفيدي القطاع الخاص من التمويلات الإسلامية مع ارتفاعها من 149 مليار درهم نهاية مايو 2023 إلى 168.5 ملياراً نهاية مايو العام الجاري.

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