60.7 مليون دولار أرباح «جي إف إتش» النصفية بنمو 11.2 %

المصدر: دبي- «البيان»

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أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن تسجيل ربح صافٍ عائد على المساهمين بقيمة 60.75 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 بزيادة 11.2 % مقارنة بـ 54.62 مليون دولار في ذات الفترة من عام 2023 وذلك نتيجة مساهمات أعمال الخدمات المصرفية الاستثمارية، والنمو في الشركات التابعة للمجموعة للخدمات المصرفية التجارية وأنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة.

وبلغت ربحية السهم للنصف الأول من العام 1.70 سنت مقابل 1.55 سنت للفترة ذاتها من عام 2023 بزيادة 9.7 %. وبلغ مجموع الدخل الشامل عائداً على المساهمين بقيمة 67.31 مليون دولار خلال الستة شهور الأولى من عام 2024 بزيادة 28.75 % مقارنة بـ 52.28 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.

بلغ إجمالي الدخل للستة أشهر الأولى من عام 2024 ما مقداره 332.23 مليون دولار مقارنة بـ 216.21 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي بزيادة 53.7 %. وبلغ صافي الربح الموحد للنصف الأول من العام 67.90 مليون دولار مقابل 57.19 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023 بزيادة قدرها 18.7 %.

وبلغ إجمالي المصروفات للنصف الأول من هذا العام 163.87 مليون دولار مقارنة بـ 116.56 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة 40.6 %.وسجلت مجموعة جي إف إتش المالية ربحاً صافياً عائداً على المساهمين بقيمة 33.61 مليون دولار للربع الثاني من العام بزيادة 9.8 % مقارنة بـ 30.61 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023.

وبلغت ربحية السهم للربع الثاني 0.94 سنت مقابل 0.86 سنت للربع الثاني من عام 2023 بزيادة 9.3 %. بلغ مجموع الدخل الشامل عائداً على المساهمين بقيمة 31.41 مليون دولار للربع الثاني من العام بزيادة 13.35 % مقارنة بـ 27.71 مليون دولار في الربع الثاني من 2023.

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