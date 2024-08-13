دبي ضمن أكثر المدن إطلاقاً للوحدات السكنية عالمياً

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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أكد بنك الإمارات دبي الوطني أن دبي تعتبر واحدة من المدن القليلة على مستوى العالم التي تشهد أكثر من 100 ألف عملية إطلاق لوحدات سكنية جديدة سنوياً.

مشيراً إلى أن الطلب على الوحدات قيد الإنشاء ظل قوياً منذ مطلع العام الجاري. وأفاد البنك في تقرير أصدره حول قطاع العقارات السكنية في دبي، وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن عمليات إطلاق الوحدات السكنية الجديدة في دبي لاتزال نشطة.

حيث شهدت المدينة حتى الآن إضافة 77800 وحدة جديدة خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يوليو. وأضاف سوابنيل بيلاي، مدير أبحاث العقارات في البنك:

هذا الرقم يزيد بنسبة 113 % على 36500 وحدة تم إطلاقها في دبي خلال 6 سنوات (من 2014 إلى 2019)، موضحاً أنه مع بقاء عمليات إطلاق المطورين مستقرة، فمن المتوقع أن يقترب إجمالي المعروض من الوحدات السكنية خلال 2024 مما تم إطلاقه خلال العام الماضي والذي سجل 107 آلاف وحدة.

وذكر البنك أن هذا المعدل من عمليات الإطلاق يجعل دبي واحدة من المدن القليلة على مستوى العالم التي تشهد أكثر من 100 ألف عملية إطلاق وحدة جديدة سنوياً، وفي نفس السياق، شهدت مدينة مومباي إطلاق 92500 وحدة جديدة في 2023 وفقاً لشركة «نايت فرانك إنديا».

أبرز المشاريع

وكان برج «فيرمونت ريزيدنسز سولارا»، وهو مشروع سكني يحمل علامة تجارية من شركة «سول بروبرتيز» في وسط مدينة دبي ويوفر ما يقرب من 250 وحدة، وبرجا «ألتوس 1 و2» من شركة «إعمار العقارية» في خور دبي من بين المشاريع البارزة التي تم إطلاقها في يوليو.

وإلى جانب مشروع «جروف» من شركة بن غاطي العقارية (414 وحدة) و«ون سكاي بارك» 581 وحدة من شركة «إيمان ديفلوبرز» في قرية جميرا الدائرية، من بين المشاريع البارزة الأخرى التي تم إطلاقها خلال يوليو، بحسب البنك.

وأكد البنك أن الطلب على الوحدات على الخارطة قوياً منذ بداية العام الجاري واستمر خلال يوليو، حيث تعكس المعاملات في يوليو اتجاه الطلب الذي لاحظناه منذ بداية العام، إذ تم بيع ما مجموعه 10160 وحدة قيد الإنشاء في يوليو، وهو ما يمثل 66% من الطلب، علماً بأن منطقة «دبي هيلز استيت» قادت نشاط المعاملات على الخارطة.

وقال البنك إنه بين 15300 وحدة تم بيعها في يوليو، كانت 12400 أو 81% من الشقق، حيث شهدت قرية جميرا الدائرية أعلى عدد من معاملات الشقق بـ1260 عملية بيع مسجلة، وتبع ذلك «دبي هيلز إستيت» 1150 وحدة.

والخليج التجاري 1050 وحدة، ودبي كريك هاربور 700 وحدة، وعلى مستوى المشاريع، شهد مشروع «أرلو» الذي تم إطلاقه مؤخراً في منطقة دبي كريك هاربور أعلى عدد من المعاملات، حيث تم تسجيل أكثر من 370 معاملة في يوليو، ووفقاً لموقع المطور الإلكتروني، وبالتالي فإن المشروع لديه حالياً 14 وحدة فقط متبقية للبيع.

وظل الطلب على مشاريع الفلل والتاون هاوس مستقراً بحسب البنك، حيث تم بيع إجمالي 2800 وحدة، وهو أقل قليلاً من 2900 وحدة تم بيعها في يونيو، ولكن أعلى بنسبة 5% على أساس سنوي مقارنة بـ2700 وحدة تم بيعها في يوليو 2023.

كما برزت منطقة دبي الجنوب كنقطة ساخنة لنشاط المعاملات على مدار الأشهر القليلة الماضية، وقد لوحظ أعلى عدد من معاملات الفلل في يوليو في هذه السوق، إذ تم بيع أكثر من 330 وحدة.

قرية جميرا الدائرية

وأفاد البنك أن منطقة قرية جميرا الدائرية كانت السوق الأكثر نشاطاً هذا العام، إذ تم بيع ما يقرب من 10% من حوالي 90 ألف وحدة في جميع أنحاء دبي حتى الآن عبر مشاريع التطوير في قرية جميرا الدائرية، حيث كانت المنطقة موقعاً مفضلاً لكل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين نظراً لأسعار الوحدات المعقولة نسبياً.

كما تعتبر المنطقة موقعاً مفضلاً للتأجير لأنه يوفر سهولة الوصول إلى شبكتين رئيسيتين للطرق السريعة، مع توافر مشاريع البيع بالتجزئة والضيافة داخل المجمع، ومن المرجح أن تضيف توسعات مترو دبي القادمة، والتي تخطط لربط قرية جميرا الدائرية بأسواق فرعية أخرى داخل دبي، إلى جاذبية هذا السوق. وأشار البنك إلى تسليم ما يقرب من 14100 وحدة في جميع أنحاء مدينة دبي حتى الآن.

وهناك 38700 وحدة إضافية من المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية العام الجاري، حيث يوجد في منطقة الخليج التجاري ما يقرب من 4090 وحدة من المقرر الانتهاء منها خلال 2024، تليها قرية جميرا الدائرية 3900 وحدة، وميدان وداماك لاجونز 3800 وحدة لكل منهما، والفرجان 3070 وحدة.

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