100 % مبيعات مشروع «جاردن ريزيدنس» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت «الإمارات العقارية» عن بيع 100 % من شقق مشروع «جاردن ريزيدنس» السكني في مدينة الإمارات، والذي تبلغ تكلفته 130 مليون درهم وطرح لبيع الوحدات السكنية للتملك الحر.

ويأتي تنفيذ البرج السكني الجديد ضمن مشاريع التطوير العقاري التي تنفذها الشركة لرفد السوق العقاري بأبراج سكنية مميزة تلبي رغبات المستثمرين في امتلاك شقق سكنية مميزة، ويجري العمل في إنجاز المشروع على قدم وساق ويقع البرج في موقع مميز على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد في عجمان.

وأكدت شركة «الإمارات العقارية» أن موقع المشروع متميز في مدينة الإمارات في إمارة عجمان ويتكون من 15 طابقاً تشمل 300 وحدة سكنية، كما أن العمل يسير في المشروع على قدم وساق وبوتيرة متسارعة، موضحة أن البرج السكني يضم شققاً سكنية تتكون من غرفة وصالة وغرفتين وصالة، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 130 مليون درهم.

وذكرت أن سير العمل وفق الجدول الزمني لأعمال إنجاز المشروع، لافتة إلى أنه تم بيع نسبة 95% من إجمالي شقق البرج السكني، وأوضحت أن هنالك خطة بيع وسداد مرنة للمستثمرين من خلال دفع مبلغ 10% دفعة أولى و7 سنوات مع وجود خطة سداد مرنة.

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