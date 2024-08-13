615 مليون درهم إجمالي التقييم العقاري في عجمان خلال يوليو

المصدر: عجمان - وام

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وصل عدد معاملات التقييم العقاري في إمارة عجمان خلال شهر يوليو الماضي إلى 194 معاملة بإجمالي 615 مليون درهم وبنمو ملحوظ تجاوز 42.7% مقارنة بشهر يونيو الماضي.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، إن عمليات التقييم شملت العقارات التجارية والسكنية والصناعية بالإضافة إلى الزراعية، لافتاً إلى أن العقارات التجارية نالت الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 338 مليون درهم متقدمة على العقارات السكنية التي بلغت قيمتها الإجمالية 179 مليون درهم.

وأشار مدير عام الدائرة إلى أن تقرير شهر يوليو تضمن معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات فضلاً عن التقييم الخاص بالإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين والتي بلغ عددها 177 معاملة بارتفاع قدره 45.7% فيما بلغت قيمتها الإجمالية 374 مليون درهم محققة نمواً تجاوز 47.8% وذلك مقارنة بشهر يونيو الماضي.

وكانت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان قد سجلت 400 معاملة تقييم عقاري بقيمة إجمالية تجاوزت 1.92 مليار درهم خلال الربع الأول من 2024.وأوضحت البيانات الواردة في التقرير العقاري ربع السنوي أن معاملات التقييم الشخصي ارتفعت بنسبة 129% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.

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