تعاون بين غرفة الشارقة و«وكالة كوستاريكا لترويج التجارة الخارجية»

المصدر: الشارقة - البيان

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ناقشت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وكالة كوستاريكا لترويج التجارة الخارجية «بروكومر»، فرص تبادل المشاركة في المعارض التجارية والتواصل بين رجال الأعمال لزيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتنمية الصادرات والاستثمارات المشتركة بين البلدين في العديد من القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة بين محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وماريو ساينز مدير قسم الصادرات في وكالة كوستاريكا لترويج التجارة الخارجية «بروكومر» بحضور فاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

ودعت غرفة الشارقة خلال اللقاء الجانب الكوستاريكي للمشاركة في الدورة المقبلة من «معرض الإمارات للعطور والعود»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من الغرفة في أكتوبر المقبل.

ولا سيما في ظل أهمية الحدث في توفير منصة مهمة للشركات وكبار صانعي وتجار العطور، لعقد الصفقات وبناء علاقات تجارية جديدة وتعزيز تواجدهم في أسواق المنطقة، فيما دعا الوفد الكوستاريكي غرفة الشارقة لزيارة أجنحة كوستاريكا في كل من معرض «عالم القهوة» ومعرض «جيتكس جلوبال» في دبي للتعرف على ما تقدمه من منتجات في المعرضين.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي أن فرص التعاون التجاري وتعزيز الصادرات مع كوستاريكا متنوعة في ظل دور اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا في رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية التي وصلت إلى 65 مليون دولار في 2023، وفتحت آفاقاً جديدة للمزيد من التعاون في قطاعات متعددة، خاصة في ظل النمو الذي تشهده الشارقة في مختلف القطاعات الواعدة مثل الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات التي يجسد الاهتمام بها توجه الإمارة نحو جذب الاستثمارات الخارجية وتنويع الاقتصاد وتشجيع الابتكار والاستدامة.

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