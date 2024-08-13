22.9 مليار إيرادات خدمات الاتصالات بالإمارات

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

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سجلت إيرادات خدمات الاتصالات في الإمارات 22.9 مليار درهم خلال النصف الأول، متضمنة إيرادات خدمات الهواتف المتحركة والثابتة، وأنشطة بيع الهواتف والخدمات المختلفة المقدمة من مشغلي الاتصالات المحليين.

وتصدر قطاع الهاتف المتحرك إيرادات الخدمات بحصة 40% من الإيرادات للخدمات بإجمالي 9.1 مليارات درهم أول 6 أشهر، وبلغت حصة خدمات القطاع الثابت متضمنة خدمات الإنترنت 31% بإجمالي 7 مليارات درهم، وحققت أنشطة بيع الجملة والأجهزة الذكية إيرادات 6.8 مليارات درهم، بنسبة 29% من إيرادات خدمات قطاع الاتصالات.

وسجلت إيرادات الخدمات بالربع الأول الحصة الأكبر من الإيرادات المحققة العام الجاري مقابل 11.1 مليار درهم إيرادات للخدمات في الربع الثاني، وارتفعت قاعدة المشتركين في خدمات السوق المحلي إلى 23.5 مليون بنهاية يونيو. واستحوذت أنشطة الهاتف المتحرك على 90% من إجمالي المشتركين، مع 21.1 مليون مشترك.

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