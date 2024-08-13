2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 2.5 مليار درهم عبر 1001 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 803 مبايعات بقيمة 2.03 مليار درهم، منها 67 مبايعة لأراضٍ، و663 مبايعة لوحدات سكنية و73 مبايعة لمبانٍ. وتصدرت الخيران الأولى مبيعات المناطق من حيث القيمة بـ156 مليون درهم عبر 38 صفقة، تليها منطقة دبي مارينا بقيمة 137 مليون درهم عبر 54 صفقة، ثم منطقة اليفرا 1 بـ135 مليون درهم عبر 44 صفقة.

ورابعاً منطقة وادي الصفا 4 عبر 12 صفقة بقيمة 96 مليون درهم. وسجلت الرهون 359 مليون درهم عبر 180 معاملة، منها 64 رهناً لأراضٍ، و87 رهناً لوحدات سكنية، و29 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 18 هبة بقيمة 112 مليون درهم.

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