12.2 مليار درهم سوق الإعلام الرقمي في الإمارات 2025

المصدر: دبي- «البيان»

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توقعت شركة «مينا نيوزواير» أن يصل حجم سوق الإعلام الرقمي في الإمارات إلى 12.2 مليار درهم (3.5 مليارات دولار) بحلول عام 2025، مع استمرار الدولة في قيادة تبني التقنيات الرقمية المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتجاوز استخدام الإنترنت في الإمارات نسبة 99% من السكان، مما أسهم بشكل كبير في ازدهار هذا السوق.

وأعلنت الشركة عن توقيع شراكة استراتيجية مع منصة «TellAVision»، المتخصصة في الإعلام الرقمي المعزز بالذكاء الاصطناعي. وأكدت هبة الله المنصوري، الشريك المؤسس لشركة «مينا نيوزواير» أن التعاون يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تقديم الأخبار من خلال دمج العنصر المرئي، مما يجعل المحتوى أكثر جاذبية للمشاهدين.

من جانبها، أعربت سماح أنور، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة عن سعادتها بهذه الشراكة التي تفتح الباب أمام مستقبل متقدم لتكنولوجيا الإعلام. وأكدت أن التعاون مع «مينا نيوزواير» يهدف إلى إعادة تعريف طرق توصيل المحتوى، وجعل الوسائط الرقمية أكثر تفاعلية وجاذبية من الناحية البصرية.

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