دائرة المالية المركزية بالشارقة تدشن مركز الدفاع السيبراني

المصدر: الشارقة - «البيان»

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دشنت دائرة المالية المركزية في الشارقة مركز الدفاع السيبراني، في إطار مساعيها المستمرة لتعزيز منظومتها المتكاملة في مجال أمن المعلومات وحماية بنيتها التحتية الرقمية وأصولها الحيوية، بالاستفادة من مجموعة التقنيات المتطورة التي يضمها المركز وخبراته المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.

وشهد الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية مراسم حفل تدشين المركز الجديد الذي يعتبر جزءاً من مكتب أمن المعلومات ويندرج تحت مجموعة أمن الشبكات، حيث قام بالضغط على زر التدشين إعلاناً عن بدء المركز عملياته رسمياً بحضور صقر آل علي، مدير مكتب أمن المعلومات في دائرة المالية المركزية، وعدد من مديري الإدارات بدائرة المالية المركزية وجمع من الموظفين.

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