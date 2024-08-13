«مالية عجمان» تقدم 6 ورش لمهارات القيادة وتأثير الذكاء الاصطناعي

المصدر: عجمان- «البيان»

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تواصل دائرة المالية في عجمان أنشطتها المجتمعية التي أطلقتها بالتعاون مع عدد من شركائها الاستراتيجيين ضمن مشاركتها في برنامج «صيفنا سعادة 2024»، بهدف نشر المعارف ودعم الموهوبين من الشباب، وتنمية الوعي بين أفراد المجتمع، وتعزيز سعادتهم وجودة الحياة في الإمارة.

وتضم مشاركة الدائرة 6 برامج تفاعلية تستهدف أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم العمرية، وتغطي مجموعة متنوعة من المهارات المالية والتقنية التي تسعى الدائرة إلى تنميتها لديهم؛ كما تهدف هذه الورش إلى اكتشاف المواهب، وتشجيع الإبداع والممارسات المالية السليمة التي تسهم في تأمين الاستقرار المالي لأفراد المجتمع، وتنعكس إيجاباً على جودة حياتهم.

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