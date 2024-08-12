693 مليون درهم أرباح «العربية للطيران» في النصف الأول بانخفاض 13%

المصدر: الشارقة - البيان

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سجلت «العربية للطيران» خلال النصف الأول من العام الحالي (الفترة من يناير إلى يونيو)، أرباحاً صافية بلغت 693 مليون درهم، بانخفاض نسبته 13 % مقارنة مع 801 مليون درهم تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام السابق. وبلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول 3.19 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13 % مقارنة مع 2.82 مليار درهم تم تسجيلها في النصف الأول من العام السابق.

وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 8.9 ملايين مسافر في الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2024 انطلاقاً من جميع مراكز عملياتها التشغيلية، بارتفاع نسبته 16 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وحافظ معدل إشغال المقاعد خلال النصف الأول على نسبة مرتفعة بلغت 81 %.

وسجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 427 مليون درهم خلال الربع الثاني المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2024 بانخفاض نسبته 7 % مقارنة مع 459 مليون درهم سجلتها الشركة في نفس الفترة من العام السابق. وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني 1.65 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19 % مقارنة بإيرادات الربع الثاني من العام الماضي.

ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 4.5 ملايين مسافر خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2024 عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية، وذلك بارتفاع نسبته 19 % مقارنة بـ 3.8 ملايين مسافر تم نقلهم خلال الربع الثاني من العام الماضي، بينما ارتفع معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) خلال الفترة ذاتها بنسبة 3 % إلى 79 %.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «جاءت الأرباح القوية التي سجلتها «العربية للطيران» خلال الربع الثاني من هذا العام مدفوعة بالطلب القوي على السفر الجوي ونمو الإيرادات، مما تعكس الأسس القوية للشركة وخدمات القيمة المضافة التي نقدمها لعملائنا».

وأضاف: «وبالرغم من ارتفاع الطلب على السفر الجوي، استمر قطاع الطيران في مواجهة تباطؤ نمو هامش الربحية وارتفاع التكاليف خلال الربع الثاني من هذا العام، مدفوع باستمرار التحديات الاقتصادية والمتغيرات الجيوسياسية العالمية، وارتفاع أسعار الوقود، إلى جانب تأثير تقلبات العملات التي شهدتها بعض الأسواق الرئيسية، وتحديات سلسة التوريد التي أدت إلى زيادة ضغوط التضخم. وتعكس قدرة «العربية للطيران» في الحفاظ على زخم نموها وتحقيق الربحية القوية وسط هذه التحديات مرونة نموذج أعمالنا ومدى كفاءة فريق الإدارة».

واختتم آل ثاني قائلاً: «استمرت «العربية للطيران» خلال النصف الأول من عام 2024 في مواصلة خطتها التوسعية من خلال الاستثمار في زيادة حجم الأسطول، وإطلاق وجهات جديدة، وزيادة وتيرة الرحلات عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية. وبينما نمضي قدماً الفترة المتبقية من العام الحالي، نواصل التزامنا بدفع نمو الأعمال، والاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة، والحد من التكاليف التشغيلية، فضلاً عن الاستمرار في تقديم قيمة استثنائية لعملائنا».

وأضافت مجموعة «العربية للطيران» خلال النصف الأول من العام 3 طائرات جديدة إلى أسطولها الحديث، ليصل إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمستأجرة إلى 77 طائرة من طراز A320 و A321. وخلال الفترة نفسها، نجحت المجموعة من توسيع شبكة وجهاتها عبر إطلاق 16 وجهة جديدة من مراكز عملياتها التشغيلية في دولة الإمارات والمغرب ومصر وباكستان. وفي مارس، حصدت «العربية للطيران» على المركز الثالث عالمياً لأعلى هامش ربح بين شركات الطيران العالمية حسب تصنيف مؤشر «ايرلاين ويكلي» لأكثر شركات الطيران ربحية في العالم. وبلغ حجم السيولة المتوفرة للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري 4.8 مليارات درهم نقداً وما يعادله.

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