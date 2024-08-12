16 مليار درهم أرباح 6 شركات تابعة لـ«أدنوك» في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركات مجموعة «أدنوك» عن نتائج مالية قوية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024، حيث سجلت الشركات الست إيرادات مجمعة بقيمة 89 مليار درهم، وأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 28.4 مليار درهم، وصافي أرباح يزيد عن 16 مليار درهم للنصف الأول من عام 2024.

أدنوك للتوزيع

وسجلت أدنوك للتوزيع، زيادة في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني من عام 2024، بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 979 مليون درهم، وزيادة في صافي الأرباح بنسبة 12.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 623 مليون درهم، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 8.8 مليار درهم.

وحقّقت أدنوك للتوزيع زيادة في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 16.2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليار درهم، في حين ارتفع صافي الأرباح العائدة إلى المساهمين بنسبة 7.7% على أساس سنوي ليصل إلى 1.2 مليار درهم، وارتفعت الإيرادات عن فترة الستة أشهر زيادة بنسبة 8.7% لتصل إلى 17.5 مليار درهم.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2024 تبلغ 1.28 مليار درهم على المساهمين في شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

أدنوك للحفر

ارتفعت إيرادات «أدنوك للحفر» في الربع الثاني والنصف الأول من العام لتصل إلى 3.3 مليار درهم وأكثر من 6.6 مليون درهم، بزيادة بنسبة 29% و26% على أساس سنوي على التوالي.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء في الربع الثاني على أساس سنوي بنسبة 37% لتصل إلى 1.7 مليار درهم وبنسبة 34% لتصل إلى 3.3 مليار درهم على التوالي.

كما ارتفع صافي الربح لهذا الربع بنسبة 29% على أساس سنوي ليصل إلى 1.1 مليار درهم، فيما بلغ صافي الربح للنصف الأول 2.1 مليار درهم، بزيادة 28% على أساس سنوي.

واعتمد مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.4 مليار درهم، بزيادة تبلغ نسبتها أكثر من 10% على أساس سنوي بموجب سياسة توزيع الأرباح المحسنة التصاعدية الجديدة أي ما يعادل 9.0468 فلساً للسهم الواحد.

أدنوك للغاز

وأعلنت «أدنوك للغاز» عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2024 محققةً صافي دخل معدل بلغ 4.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 21% على أساس سنوي متجاوزة توقعات السوق.

وسجلت إيرادات الشركة في الربع الثاني زيادة قدرها 13% على أساس سنوي وبلغت 22.3 مليار درهم، فيما سجلت الشركة تحسناً ملحوظاً في نمو أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك ليصل إلى 7.7 مليار درهم بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي.

وفي النصف الأول من عام 2024، بلغت إيرادات الشركة 44.4 مليار درهم، في حين سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك 15.3 مليار درهم وصافي دخل قدره 8.7 مليار درهم.

ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح مرحلية أولية نقدية بقيمة 6.3 مليار درهم حيث تعادل الأرباح المرحلية المعتمدة 8.164 فلس للسهم الواحد.

وتعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح إجمالية تبلغ 12.5 مليار درهم للعام 2024 بأكمله.

أدنوك للإمداد والخدمات

وسجلت «أدنوك للإمداد والخدمات» ارتفاعاً على مستوى الإيرادات في الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 42% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليار درهم، مع نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل الى 1.1 مليار درهم.

وارتفع صافي الأرباح في الربع الثاني من العام بنسبة 28% على أساس سنوي ليصل إلى 764 مليون درهم.

وسجلت الشركة في النصف الأول من عام 2024 صافي أرباح بلغ 1.5 مليار درهم بزيادة قدرها 31% عن النصف الأول من عام 2023، كما بلغت إيرادات الشركة 6.4 مليار درهم في الفترة نفسها، بزيادة بنسبة 42% مقارنة مع النصف الأول من عام 2023.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 42% لتصل إلى 2.2 مليار درهم، وذلك نتيجة الأداء القوي المتواصل للشركة عبر جميع قطاعات الأعمال.

وحافظت الشركة على سياسة توزيعات الأرباح مع توقع إجمالي أرباح مستحقة الدفع لعام 2024 بقيمة 1.1 مليار درهم (زيادة بنسبة 5% عن الأرباح السنوية لعام 2023)، حيث سيتم دفع 50% منها للنصف الأول من عام 2024 في الربع الأخير من العام نفسه، رهناً بالموافقات.

بروج

وسجلت «بروج» زيادة بنسبة 33% على أساس سنوي في صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2024 لتصل إلى 1.1 مليار درهم بفضل ارتفاع المبيعات وتحقيق كفاءة في التكلفة، كما سجلت الشركة أعلى حجم إنتاج لها على الإطلاق.

وارتفعت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 مليار درهم في الربع الثاني، مدعومة بزيادة بنسبة 6% في الإيرادات التي بلغت 5.5 مليار درهم.

وحققت الشركة ربحاً صافياً بلغ 2.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21% لتصل إلى 4.3 مليار درهم مع تحقيقها إيرادات بلغت 10.3 مليار درهم وتنوي الشركة الحفاظ على التزامها بتوزيع أرباح بقيمة 4.8 مليار درهم في عام 2024، بمعدل 15.88 فلس للسهم الواحد وتوزيع أرباح مؤقتة قدرها 7.94 فلس للسهم ويخضع ذلك للحصول على موافقة المساهمون.

فيرتيغلوب

وأعلنت «فيرتيغلوب»، الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» وشركة «أو سي آي جلوبال» وأكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرائدة في مجال إنتاج الأمونيا المستدامة، عن إيراداتها للربع الثاني من عام 2024 بقيمة 1.8 مليار درهم والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 571 مليون درهم مع صافي ربح معدل عائد إلى المساهمين قدره 55 مليون درهم.

كما أعلنت الشركة إيرادات النصف الأول من عام 2024، والتي بلغت 3.8 مليار درهم، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.4 مليار درهم، فيما بلغ صافي الربح المعدل 493.6 مليون درهم.

وتعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح عن النصف الأول من عام 2024، في أكتوبر 2024 ويخضع ذلك لموافقة مجلس الإدارة في سبتمبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز