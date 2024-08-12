«وربة الكويتي» يدرج صكوك مستدامة بـ 500 مليون دولار في ناسداك دبي

المصدر: دبي - البيان

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رحبت ناسداك دبي بإدراج صكوك مستدامة قيمتها 500 مليون دولار أصدرها بنك وربة، أحد البنوك الإسلامية في الكويت، والذي يعد كرابع إدراج ضمن إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان البالغة قيمتة ملياري دولار.

ويحظى هذا الإدراج بأهمية خاصة، باعتباره أول إصدار على الإطلاق لصكوك مستدامة في الكويت؛ وفقاً لإطار التمويل المستدام لبنك وربة. حيث تمّ تحديد استحقاق شهادات الاستدامة بمدة 5 سنوات لدعم المشاريع والمبادرات الصديقة للبيئة، تماشياً مع أهداف الاستدامة العالمية.

وتواصل ناسداك دبي استقطاب إدراجات الصكوك والسندات بالإضافة إلى الإصدارات المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) على المستويين الإقليمي والعالمي, حيث بلغت القيمة الإجمالية للصكوك والسندات المدرجة في البورصة إلى 134 مليار دولار، إلى جانب الإدراجات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي بلغت قيمتها 30 مليار دولار، وتمثل قيمة الصكوك المستدامة منها 18 مليار دولار، بما في ذلك الإصدار الأخير من بنك وربة.

وحظي إدراج صكوك بنك وربة المستدامة بإقبال هائل من المستثمرين، حيث وصل حجم الاكتتاب إلى 1.8 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 3.6 أضعاف حجم الإصدار، مما يؤكد على قوة الطلب المتزايدة على فرص الاستثمار المستدامة في المنطقة.

واحتفالاً بهذا الإدراج، قام الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم، بقرع جرس الافتتاح لجلسة التداول في بورصة ناسداك دبي، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «نحن حريصون على مواصلة دعمنا المستمر لمبادرات التمويل الأخضر والمستدام في المنطقة. وفي هذا الإطار، يسعدنا الترحيب بإدراج صكوك بنك وربة المستدامة في ناسداك دبي، بما يعكس التزامنا بتوفير منصّة قوية للأدوات المالية والتي تدعم التنمية المالية المستدامة».

ومع هذا الإدراج الإضافي، يبلغ إجمالي القيمة المستحقة لصكوك بنك وربة 1.25 مليار دولار أمريكي من خلال ثلاث إدراجات في بورصة ناسداك دبي.

وقال شاهين حمد الغانم، الرئيس التنفيذي لبنك وربة: «يسعدنا أن نعلن عن هذا الإدراج الناجح لصكوكنا في ناسداك دبي. حيث تبنى البنك الاستدامة كركيزة استراتيجية أساسية، إلى جانب تزويد المتعاملين بأفضل التجارب والحلول المصرفية المتميزة. ويساهم ذلك أيضاً في الجهود التي يبذلها بنك وربة في مجال الاستدامة،حيث عكس التزامنا المستمر بتقديم حلول مالية مخصصة ترتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية والتي من شأنها أن تقود التحول العالمي نحو اقتصاد مستدام، كما يعزز هذا الإصدار التزام البنك بأن يصبح أحد البنوك الرائدة بالكويت في مجال التمويل المستدام».

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