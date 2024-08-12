نمو استثنائي لإدارة الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي بدعم الفعاليات الخارجية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن تحقيق إدارة الضيافة نتائج مميزة في النصف الأول من عام 2024، ليعزز بذلك مكانته الرائدة في قطاع الضيافة ودوره المحوري كمزود رئيسي لخدمات تقديم خدمات الضيافة للفعاليات المقامة خارج المركز وداخله. وشهدت إدارة الضيافة زيادة كبيرة في أعداد الضيوف الذين تم تقديم خدمات الضيافة لهم في الفعاليات الخارجية والذين وصل عددهم إلى 104,732 ضيفاً في النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بـ 43,615 ضيفاً في النصف الأول من عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعاً كبيراً بنسبة 140%. ويعكس هذا النمو التأثير المتزايد لمركز دبي التجاري العالمي وخبرته في تقديم خدمات الضيافة للفعاليات التي تقام خارج مرافقه في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقال ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «حققت إدارة الضيافة نجاحات وإنجازات لافتة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث شهدنا زيادة كبيرة في تقديم خدمات الضيافة للفعاليات الخارجية، وتضاعف أداؤنا مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. كما أظهرت مشاركتنا في الفعاليات عالمية المستوى، مثل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، ومعرض دبي العالمي للقوارب، ومعرض دبي للطيران، قدرتنا على تقديم خدمات ضيافة استثنائية على نطاق واسع. ويؤكد هذا النجاح التزامنا بالتميز والتنوع في تقديم خدمات الضيافة الراقية خارج المركز».

وسجلت خدمات الضيافة لحفلات الزفاف أيضاً نمواً كبيراً في ضوء ارتفاع عدد الضيوف بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد ضيوف حفلات الزفاف بنسبة 41% ليصل إلى 35,150 ضيفاً في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 24,790 ضيفاً في النصف الأول من عام 2023.

ولمواكبة مسيرة النمو، قامت إدارة الضيافة بزيادة عدد الطهاة، إذ يبلغ حالياً 113 طاهياً وطاهية، مقارنةً بـ 90 طاهياً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يقدمون إبداعاتهم في الطهي في مطبخ عصري مجهز بأحدث المعدات تبلغ مساحته 3,650 متراً مربعاً، ويقدم مأكولات طازجة عالية الجودة. كما تضاعف إجمالي عدد الموظفين الدائمين تقريباً، ليصل إلى 195 موظفاً مقارنة بـ 100 موظف في النصف الأول من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الموظفين المتعاقدين والمؤقتين بأكثر من 8% ليصل إلى 25,395 موظفاً في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 23,473 موظفاً في النصف الأول من عام 2023.

وأضاف جلفار: «موظفونا هم أساس نجاح إدارة الضيافة. ونحن، في مركز دبي التجاري العالمي، ملتزمون بدعم ورعاية المواهب، وهو ما يضمن حصول كل موظف على فرصة لتحقيق التقدم وتطوير مهاراته ضمن فريق يتميز بالخبرة والكفاءة. يتماشى الاستثمار في موظفينا مع التزامنا بأجندة دبي الاقتصادية (D33) ويساهم في النمو الاقتصادي المستدام للمدينة».

وتشمل النتائج البارزة الأخرى لإدارة الضيافة الإنجازات المميزة التي حققتها في مرافق مركز دبي التجاري العالمي في مختلف أرجاء دبي. فقد استقبل مركز مؤتمرات جافزا ون 7,150 ضيفاً في النصف الأول من عام 2024، بزيادة أكثر من 28% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي عدد الفعاليات المقامة في مركز مؤتمرات جافزا ون بمقدار 17% من 76 فعالية في النصف الأول 2023 إلى 89 فعالية في النصف الأول 2024.

وبصفتها رائدة في قطاع الفعاليات المتنامي في دبي، فإن إدارة الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي بمقدورها تقديم خدماتها لأكثر من 40,000 شخص يومياً. كما تقدم خدماتها الحائزة على جوائز مرموقة للفعاليات الداخلية والخارجية، ويشمل ذلك حفلات الزفاف وخدمات بيع الأطعمة والمشروبات بالتجزئة. ولا تقتصر خدمات إدارة الضيافة على تقديم المأكولات على مستوى عالمي، بل تتضمن خدمات شاملة مثل تخطيط وإدارة الفعاليات، بما فيها الديكور وتصميم المسارح والمؤثرات الصوتية والبصرية والإضاءة والترفيه المباشر.

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