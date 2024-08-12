مركز دبي للسلع يستقطب أكثر من 1,000 شركة جديدة في 6 أشهر بارتفاع 15%

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن نتائج أدائه الرئيسية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث استقطب 1.023 شركة جديدة ليصل إجمالي الشركات المُسجلة في منطقته الحرّة إلى نحو 25,000 شركة. وقد ارتفعت مساهمة المركز ضمن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة لإمارة دبي إلى 15%، مقارنةً بـ 11% خلال العام الماضي، هذا بخلاف مساهمته بنحو 7% ضمن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وفي إطار مساعيه الدؤوبة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى الإمارة، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة تركيزه في النصف الثاني من عام 2024 على تعزيز مشاريعه العقارية الكبرى في منطقتي أبتاون دبي وأبراج بحيرات جميرا، بالإضافة إلى التوسع الاستراتيجي لشبكته من منظومات الأعمال المتخصصة في قطاعات حيوية ذات قيمة عالية مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الثالث من شبكة الويب (ويب 3).

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «إن الأداء المذهل الذي حققه مركز دبي للسلع المتعددة في النصف الأول من عام 2024، والذي يساهم حالياً بنسبة 15٪ من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القادمة إلى دبي، يُبرهن على استمرار النمو القوي للاستثمارات في منطقتنا، فضلاً عن الجاذبية المستمرة لدبي كمركز رئيسي على الخارطة التجارية الدولية. ومع اقتراب مركز دبي للسلع المتعددة من الوصول إلى 25,000 شركة مُسجّلة في منطقته الحرّة، سنواصل بدورنا المضي قدماً نحو تسريع وتيرة نموّنا من خلال تقديم خدمات متكاملة ومخصصة وتوفير مساحات تجارية تلبي الاحتياجات الفعلية لقطاع الأعمال والشركات، ما يوفر بنهاية المطاف بيئةً متكاملةً تتيح للشركات والمؤسسات من جميع أنحاء العالم مباشرة أنشطتها التجارية وممارسة أعمالها بكل ثقة ويُسر».

ومن جانبها، قالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «انطلقنا في مستهل هذا العام في مسعى نحو ترسيخ مكانتنا في العديد من القطاعات الواعدة ذات مقومات النمو العالية. وقد أثمرت هذه الاستراتيجية اليوم عن تحقيق مكاسب كبيرة خلال النصف الأول من عام 2024، شملت قطاعات السلع المادية والتكنولوجيا والخدمات. وها نحن نخطو في النصف الثاني من عام 2024 ونحن على يقين بقدرتنا على مواصلة مسيرة النمو، مدفوعين بعزمنا على تقديم المزيد من مشاريع العقارات الفاخرة ومنظومات أعمال متخصصة جديدة من الطراز العالمي تلبي تطلعات الشركات المُسجّلة لدينا».

نمو قطاعات التكنولوجيا والكريبتو والطاقة والخدمات المالية

شهدت المنطقة الحرّة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة نمواً ملحوظاً والذي جاء مدعوماً بالأداء القوي المُحقق في عدة قطاعات رئيسية، خاصةً قطاع التكنولوجيا، حيث استقطب المركز 226 شركة جديدة، من بينها 14 شركة متخصصة في الألعاب وتسع شركات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي. كما انضم إلى مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة 64 شركة جديدة، منها سبع شركات متخصصة في تقديم خدمات الأصول الافتراضية، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة الشركات المُسجّلة بأكثر من 11٪ منذ بداية العام وحتى الآن. وفي الوقت ذاته، انضمت 159 شركة ناشطة في قطاع الطاقة إلى المركز خلال النصف الأول من عام 2024، ليصل إجمالي عدد الشركات الناشطة في منظومة أعمال الطاقة إلى أكثر من 3,260 شركة، وهو العدد الأكبر ضمن قطاع واحد في مركز دبي للسلع المتعددة. كذلك، شهد المركز انضمام 140 شركة جديدة من القطاع المالي، مسجلًا زيادةً قدرها 8.5٪ منذ بداية العام. وانطلاقاً من نتائجه القوية في قطاعات الزراعة والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، يواصل المركز في تحقيق نمو متوازن عبر أنظمة الخدمات والسلع المادية.

ريادة الجيل القادم من منظومات القطاعات المتخصصة

في إطار التوسع الشامل عبر منطقته الحرّة، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة بناء الجيل التالي من منظومات القطاعات المتخصصة وفقاً لأعلى المعايير الدولية. ففي شهر مارس الماضي، أطلق المركز مبادرة جديدة تحت اسم «منصة الاستدامة»، وهي منظومة جديدة لتعزيز أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين أعضاء المركز. ويضطلع المركز بدور إقليمي رائد في تعزيز المعرفة والابتكار ضمن مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بينما ستوفر «منصّة الاستدامة» سلسلة واسعة من المزايا الرئيسية للشركات والمؤسسات، مثل فرص التواصل والتدريب، والحصول على فرص تمويلية من خلال الشركات الاستثمارية وبرامج مسرعات الأعمال التي تركز على الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وفي الوقت ذاته، يستعد مركز دبي للسلع المتعددة لإطلاق مركز الذكاء الاصطناعي الجديد قريباً. ومن المتوقع أن يكون هذا المركز، ومقره برج أبتاون، منصة الابتكار الرائدة التالية لتعزيز استخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطوير حلول مبتكرة ومفيدة في الحياة اليومية. وسيكون هذا المركز بجوار منظومات الأعمال الأخرى التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، مثل الجيل الثالث من شبكة الويب (ويب 3)، ومركز كريبتو، ومركز الألعاب، مما يوفر بيئة متكاملة للشركات الأعضاء بجانب تمكينهم من بحث فرص التواصل والتعاون فيما بينهم. وسيضم المركز كذلك مساحات عمل متطورة وصالة عرض لحلول الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للشركات الأعضاء وروّاد الذكاء الاصطناعي وصناديق الاستثمار التي تركز على الذكاء الاصطناعي بحث سُبل التعاون المشترك وتطوير الجيل القادم من ابتكارات الذكاء الاصطناعي انطلاقاً من دبي.

الإمارات تحقق مستويات نمو عالية في حجم تجارة الماس

على الرغم من التحديات التي تواجه أسعار الماس عالمياً، شهدت دولة الإمارات العربية نمواً ملحوظاً في أحجام تجارة الماس خلال النصف الأول من عام 2024 من خلال بورصة دبي للماس التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة. ففي قطاع الماس الطبيعي، تم تداول أكثر من 113 مليون قيراط من الماس الخام، و6.3 مليون قيراط من الماس المصقول، بإجمالي 119.4 مليون قيراط. وهذا يمثل زيادة قدرها نحو 12% في تجارة الماس الخام والمصقول من حيث الحجم مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق. وفي الوقت ذاته، سجل الماس المُنتج مخبرياً نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم معاملاته التجارية خلال النصف الأول من العام الجاري 15.9 مليون قيراط من الماس الخام والمصقول، بزيادة قدرها 51% على أساس سنوي، بما في ذلك ارتفاع لافت بنسبة 62% في تجارة الماس الخام. وهذه الأرقام تعكس النمو المستمر لمركز دبي للسلع المتعددة وبما يدعم مكانة دبي مركزاً عالميا لتجارة الماس والأحجار الكريمة.

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