الذكاء الاصطناعي أحدث ميزات يانغو بلاي

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دخل الذكاء الاصطناعي مجال الترفيه بقوة، حيث أعلن يانغو بلاي، عن إضافة مجموعة من الميزات الذكية للتطبيق، جنباً إلى جنب مع باقة من الأغاني والألبومات الجديدة وقوائم التشغيل المخصصة، للارتقاء بتجربة المشتركين الموسيقية.

تسخر هذه الميزات الجديدة تقنية الذكاء الاصطناعي المضمنة في «أجوائي» والتي تتكيف مع تفضيلات كل مستمع ومزاجه وتتعلم الأغاني التي يحبها والأغاني التي يتخطاها وكل ما يحدث بينهما لتقدم لك تجربة موسيقية ممتعة وخاصة في كل مرة. سواء كنت تستعد لأداء التمارين الرياضية أو في طريقك إلى العمل أو كنت مسترخياً في بيتك، يحتوى يانغو بلاي على ملايين الأغاني وقوائم التشغيل الجديدة التي تم تسخير الذكاء الاصطناعي لإنشائها لمتعة موسيقية لا تنتهي. كل ما عليك هو استكشافها والتمتع بها.

من قوائم التشغيل المخصصة إلى أحدث ألبومات الغناء، هناك شيء ممتع للجميع. سنستعرض معكم فيما يلي الميزات الجديدة الرائعة والتي ستعيد تشكيل تجربتك الموسيقية.

قوائم تشغيل ذكية

تخيل أنّ برفقتك دي جي ذكي يعرف بالضبط ما تريد الاستماع له دون أن تضطر لإخباره كل مرة اسم الأغنية التي تخطر على بالك. هذا هو بالتحديد جوهر قوائم التشغيل الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تم تصميم قوائم التشغيل هذه خصيصاً وفقاً للأغاني والموسيقى المفضلة لديك لتناسب حالتك المزاجية وأنشطتك اليومية. سواء كنت تحب الاستماع إلى الموسيقى عند استيقاظك من النوم أو عند قيادة السيارة أو خلال أداء التمارين في صالة الألعاب الرياضية أو عند الاسترخاء في الليل، تميّز قوائم التشغيل الذكية الألحان المثالية التي تناسب مزاجك وتجهّزها لك مباشرة. يتحقق الذكاء الاصطناعي في تطبيق يانغو بلاي من تاريخ استماعك للأغاني وتفضيلاتك ويأخذ بعين الاعتبار الوقت لمطابقة الأغاني مع ما سبق وإنشاء قوائم تشغيل مخصصة لك، كل هذا في غضون 0.003 ثانية فقط وبدقة 99.9%.

قائمة تشغيل ذكية خاصة بك

هل ترغب بالاستماع لقائمة تشغيل مثالية تناسبك تماماً؟ أمر بسيط! تمكن ميزة «إنشاء قائمة تشغيل ذكية» الجديدة المضمنة في ميزة «أجوائي» من إنشاء قائمة تشغيل مناسبة كل شخص، كما تمكّن المستخدمين من اكتشاف فنانين جدد. بناءً على تاريخ الاستماع والتفضيلات وحتى أخذ الوقت بعين الاعتبار، يتم إنشاء قوائم تشغيل مخصصة للمستخدم. مع يانغو بلاي، اللامعقول أصبح على بعد نقرة فقط! كل ما عليك سوى النقر على زر والحصول على قائمة التشغيل الخاصة بك لاكتشاف أغانٍ جديدة قد تصبح أغانيك المفضلة والاستماع للأغاني القديمة المفضلة لديك.

أغان جديدة لمتعة أكيدة

يضيف يانغو بلاي حوالي 100 أغنية جديدة يومياً من شركات مختلفة للإنتاج والتوزيع الفني، بما في ذلك الأغاني العالمية وأشهر الأغاني المحلية، لضمان حصولك على تجربة موسيقية شاملة ومتنوعة. خذ قائمة التشغيل الخاصة بك إلى أي مكان واستمتع بها دون الحاجة للإنترنت. كل ما عليك هو تنزيل الأغاني وقوائم التشغيل والألبومات المفضلة لديك مباشرة على جهازك المحمول، حتى تتمكن من الاستماع إليها أينما كنت.

كنز من قوائم التشغيل الجديدة

يدعوكم يانغو بلاي لاستكشاف مجموعة لا تنتهي من قوائم التشغيل التي تضم أحدث الأغاني النابضة بالحياة. من «وجهات»، قوائم التشغيل المثالية للاستماع أثناء السفر والتي تتميز بأنماط موسيقية وأغاني تتناسب مع الأجواء الفريدة لمختلف المواقع والوجهات، إلى «أشهر أغاني العقود الماضية» للعودة إلى أجواء الماضي والاستماع لأشهر الأغاني التي حققت نجاحاً كبيراً في فترات زمنية مختلفة.

كما ستتوفر قوائم تشغيل موسمية على يانغو بلاي قريباً جداً! تم تصميم هذه القوائم خصيصاً لكل مزاج ولتتناسب مع روح الموسم حتى تنعش أحاسيسك في الصيف وتغمرك بالدفء في الشتاء، مما يجعلها مثالية لإضفاء لمسة من المفاجأة والإثارة على قائمة التشغيل الخاصة بك طوال العام.

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