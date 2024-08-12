9299 مكالمة أعمال تلقتها «اقتصادية رأس الخيمة» بالنصف الأول

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تلقي مركز الاتصال 9299 مكالمة من مجتمع الأعمال خلال النصف الأول من العام الجاري، وبمعدل استجابة أقل من 10 ثوان، من داخل دولة الإمارات وخارجها، وتنوعت تلك الاستفسارات حول الرخص التجارية متمثلة بالخطوات المطلوبة لإصدارها، وكيفية تجديدها، طلبات التعديل والإلغاء وشهادات لمن يهمه الأمر، ومتابعة المخالفات وطلب استشارة أعمال أو قانونية.

وأوضحت سندية اليماحي مشرف مركز الاتصال بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن المركز رد بالإفادة على إجمالي 9417 استفساراً من المتعاملين والشركاء وأفراد المجتمع عبر قنوات معتمدة لدى المركز من المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني، مشيرة إلى أن الأعضاء المنتمين لمركز الاتصال يخضعون في كل عام لعدد من الدورات التدريبية لتطوير فنون الحوار والاتصال وخدمة المتعاملين، إذ بلغ (102 عدد الساعات التدريبية) خلال الفترة المنصرمة من عام 2024، وحصد المركز نسبة رضا من المتعاملين 100%.

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