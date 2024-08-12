«كَفو» تتوسع في سوق الإمارات بإطلاق خدماتها في رأس الخيمة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «كَفو»، عن توسيع نطاق عملياتها إلى إمارة رأس الخيمة، على أن تبدأ بتوفير خدمات توصيل الوقود. وتأتي هذه الخطوة، ترسيخاً لالتزام الشركة بتقديم خدمات موثوقة ومريحة في مجال السيارات، وتعزيز حضورها داخل دولة الإمارات، لتمكين المزيد من الناس من إعطاء الأولوية لراحتهم، والحصول على قيمة غنية مقابل أموالهم. وقد برزت رأس الخيمة كوجهة رئيسة للمعيشة في دولة الإمارات، وتسعى لاستقبال أكثر من 1.35 مليون زائر بحلول نهاية العام الجاري.

وباعتبارها شركة محليّة، تأسست وانطلقت من دولة الإمارات، ستضمن خدمة «كَفو» لتوصيل الوقود عند الطلب، أعلى مستويات الراحة لمالكي السيارات في رأس الخيمة، من خلال توصيل الوقود مباشرة إلى مركباتهم. وسوف يتمكن المستهلكون من طلب الوقود بكل سهولة، من خلال تطبيق «كَفو» الشامل وسهل الاستخدام، ما يوفر عليهم الوقت والجهد. وقال علاء الهوني الرئيس التنفيذي لشؤون الأعمال لدى «كَفو»: «الابتكار ركيزة أساسية في أعمال شركتنا، وهو الدافع وراء سعينا المستمر لتحسين مستوى خدماتنا، وتلبية احتياجات العملاء. وإن توسيع حضور كَفو في رأس الخيمة، وتوفير التطبيق باللغة العربية».

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