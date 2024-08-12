3.9 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة في يوليو

المصدر: الشارقة ـ البيان

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واصل السوق العقاري في إمارة الشارقة مسيرة نموه التصاعدي محققاً حجم تداول نقدي بلغ 3.9 مليارات درهم في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة خلال شهر يوليو الماضي، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 4146 معاملة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 13.8 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة، وذلك حسب ما كشف عنه «تقرير حركة التداولات العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الإمارة.

تؤكد هذه النتائج على جاذبية القطاع العقاري في الإمارة، وقدرته المتنامية على استقطاب المستثمرين المحليين والعرب والأجانب على حد سواء، نظراً لتعدد الخيارات الاستثمارية في المنتجات العقارية المطروحة، وقوة البنية التحتية والتشريعات المنظمة التي توفر مجتمعةً فرصاً قوية للمستثمرين والطامحين إلى الاستثمار في الإمارة، ويترافق كل هذا مع طرح القطاعين العام والخاص للعديد من المشاريع العقارية الجديدة في العديد من المناطق بسبب زيادة السكان والوافدين القادمين من الخارج بغرض الاستثمار أو العمل في الإمارة الباسمة.

وفي التفاصيل، أوضحت إحصائيات التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر يوليو وصلت إلى 4146 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1460 معاملة، بنسبة 35.2 % من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 385 معاملة بنسبة 9.3 % من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم، بينما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 2301 معاملة ونسبتها 55.5 % من العدد الكلي للمعاملات.

جرت معاملات البيع في 119 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 568 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 544 معاملة، في حين بلغت معاملات الأبراج المفرزة 348 معاملة.

وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1304 معاملات، في حين واصلت منطقة مويلح التجارية تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بعدد 352 معاملة، تلتها منطقة تلال بـ145 معاملة، ثم منطقة روضة القرط بـ127 معاملة، والخان بـ89 معاملة.

وأما المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 251 مليون درهم، تلتها تلال بـ232.9 مليون درهم، ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ139.4 مليون درهم، ومنطقة حوشي بـ88.6 مليون درهم. وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 110 معاملات، تركزت أغلبها في المدينة القاسمية بـواقع 77 معاملة، والتي كانت أيضاً أعلى منطقة من حيث حجم التداول النقدي الذي بلغ 55.4 مليون درهم.

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