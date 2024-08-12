بدء تشييد 6800 وحدة سكنية في أبوظبي أول 7 أشهر

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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بدأ القطاع العقاري في أبوظبي تدشين نحو 6800 وحدة سكنية جديدة، إلى جانب طرح نحو 12.8 مليون متر مربع من الأراضي للاستثمار العقاري السكني والتجاري والخدمي، عبر 36 مشروعاً عقارياً جديداً تم تسجيلها في الإمارة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت بيانات المشاريع التي تم تسجيلها عقارياً من جانب المطورين، أن شهري يونيو ويوليو الماضيين على الأخص شهدا زخماً واضحاً في حجم الوحدات السكنية، حيث تم تسجيل 9 مشاريع بحصة نحو 4500 وحدة جديدة.

أنماط المشاريع

وطبقاً لأنماط المشاريع ضمت اللائحة 12 مشروعاً لبيع الأراضي الاستثمارية لإنشاء المشاريع السكنية والتجارية والخدمية المختلفة منها 10 مشاريع في مدينة العين توفر قرابة 11.3 مليون متر مربع من المساحات المخصصة للبناء السكني والتجاري، فيما ضمت جزيرة الجبيل في أبوظبي مشروعين إضافيين لتوفير إجمالي 1.5 مليون متر مربع.

وكانت الحصة الأكبر من المشاريع للمشاريع السكنية المسجلة بحوالي 24 مشروعاً تختلف بين الأبراج السكنية والفيلات ووحدات التاون هاوس كان أكبرها وأحدثها مشروع «بلغليم» المطور في مدينة أبوظبي، والذي يستهدف توفير 1746 وحدة سكنية، وضمت أكبر المشاريع أيضاً مشروع «رويال بارك» الذي يوفر 844 وحدة، إلى جانب كل من مشروع «بلوم ليفنج جرانادا 1» المطور في «مدينة زايد» والذي يوفر 483 وحدة سكنية ومشروع «سيفيل» لتوفير 407 وحدات.

ووفق التوزيع الجغرافي للمشاريع الجديدة ضمت جزيرة «ياس» 5 مشاريع لإنشاء 764 وحدة أحدثها مشروع «ايكون» لتوفير 300 وحدة إلى جانب مشروع «سما ياس» 235 وحدة ومشروع «ذا باي ريذيدنس» بجنوب الجزيرة ويوفر 139 وحدة سكنية جديدة مختلفة المساحات إلى جانب المشروع الأحدث برج «فيستا ديل مار» ويوفر 90 وحدة سكنية.

واحتضنت جزيرة السعديات 4 مشاريع لتطوير 943 وحدة أكبرها كان مشروع «نوران ليفينج» الذي يوفر 372 وحدة سكنية ومشروع «ارت هاوس» الذي يوفر 281 وحدة ثم مشروع «منارة ليفنج 2» الذي يوفر 232 وحدة إلى جانب مشروع «ذا سورس تيراسيس» الذي يوفر 58 وحدة سكنية.

وشهدت جزيرة «الريم» تسجيل 4 مشروعات لتوفير 900 وحدة كان أحدثها مشروع «فيستا 3» بإجمالي 622 وحدة ومشروع برج «ايلي صعب» السكني الذي يضم 174 وحدة إلى جانب مشروع «ريم ايت» ويوفر 54 وحدة سكنية جديدة وأيضاً مشروع «مساكن الواحة» لتوفير 50 وحدة.

المشاريع المسجلة

كما تضمنت لائحة المشاريع المسجلة أيضاً خلال تلك الفترة من 2024 مشروعين في مدينة «خليفة» لتوفير إجمالي 231 وحدة سكنية جديدة عبر مشروع «بلازا 2» والذي يوفر 120 وحدة ومشروع «فيل 11» ويوفر 111 وحدة جديدة فيما ضمت أيضاً المرحلة الثالثة من تطوير جزيرة «رمحان» وتتضمن المرحلة 191 وحدة ومشروع «مرسى الجبيل» لتطوير 36 وحدة إلى جانب مشروع «حدائق الجرف» بمنطقة «الجرف» بين إمارتي أبوظبي ودبي والذي يتضمن إنشاء 174 وحدة إلى جانب المرحلة السادسة من مشروع «بوابة الشرق» في منطقة «بني ياس» لتوفير 91 وحدة عقارية جديدة.

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