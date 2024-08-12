25 فائزاً بجوائز سحوبات «عروض صيف الشارقة 2024»

المصدر: الشارقة - البيان

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تواصل «عروض صيف الشارقة 2024»، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مفاجآتها لجمهور مراكز التسوق بسلسلة من السحوبات، حيث انضم فائزون جدد إلى قائمة الحاصلين على جوائزها الثمينة خلال السحب الثاني الذي أقيم مساء السبت في ميغا مول – الشارقة، امتداداً لفعالياتها المستمرة تحت شعار «استعد لصيف مليء بالعروض والمغامرات» بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وشهد السحب فوز 25 متسوقاً محظوظاً بجوائز قيمة، تضمنت 10 سبائك ذهب، و4 إقامات فندقية، و11 قسيمة مشتريات بمبالغ كبيرة، وعززت الجوائز من جاذبية العروض الصيفية وأضافت لمسة من الفرح في أوساط العائلات والزوار الذين احتفلوا مع الفائزين، وشاركوا في الفعاليات والمسابقات التي صاحبت الاحتفال بالسحب وسط أجواء سادتها الفرحة وترقب جمهور العروض للمشاركة في السحوبات القادمة.

وتقدم عبد العزيز الشامسي مساعد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقطاع الاتصال والأعمال بالتهنئة للفائزين المحظوظين الذين حصلوا على جوائز ثاني سحب كبير ضمن عروض صيف الشارقة، متمنياً التوفيق للجميع في السحوبات القادمة التي تتضمن المزيد من الجوائز والمفاجآت، وأكد أن غرفة الشارقة ملتزمة بتقديم أفضل العروض الترويجية والفعاليات التي تلبي تطلعات واحتياجات الجمهور، بفضل التعاون والتكامل بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة، التي تركز على جعل الشارقة وجهة للتسوق والسياحة العائلية، مضيفاً أن عروض الصيف تسهم في إثراء تجربة التسوق والترفيه في الإمارة.

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