«لولو» تطلق برامج منح ومكافآت طلابية في مهرجان «العودة إلى المدرسة»

المصدر: أبوظبي – البيان

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يستعد لولو هايبرماركت للترحيب بالطلاب في مهرجان «العودة إلى المدرسة»، حيث ستقوم مجموعة اللولو بتنظيم وعرض مجموعة واسعة من المستلزمات المدرسية بأسعار منافسة، مع اقتراب بدء الدراسة وعودة الآباء والطلاب إلى مدارسهم. وخلال هذا الموسم، يمكن للمتسوقين الاستمتاع بصفقات وخصومات حصرية على المستلزمات المدرسية في جميع متاجر لولو في جميع أنحاء الإمارات.

وانطلقت حملة المنح الدراسية التي تستمر لمدة شهر بتشكيلة كبيرة من المستلزمات المدرسية من علامات تجارية مشهورة، بما في ذلك أحدث الأدوات التكنولوجية وأجهزة الكمبيوتر المحمول والساعات الذكية، لدعم التحصيل الدراسية للطلاب، فضلاً عن توفر العديد من الحقائب المدرسية وعلب حفظ الوجبات وقوارير المياه من مختلف الطرازات مثل ستار ورز، مارفيل، ديزني، كوكوميلون، وغيرها الكثير.

كما يتم عرض الأحذية المدرسية الكلاسيكية من مختلف العلامات التجارية الرائدة مع عروض حصرية. كما تقدم لولو صفقات خاصة على أجهزة الطهي لتسهيل وقت إعداد وتناول الوجبات.

وقال مجيب رحمن، مدير المشتريات في مجموعة اللولو: «لقد قمنا هذا الموسم بتوريد مجموعة متنوعة من المنتجات من جميع أنحاء العالم بأسعار تنافسية وضمان عروض مبتكرة في جميع متاجرنا».

وفي حملة المنح الدراسية، يمكن للطلاب الفوز بواحدة من 25 منحة دراسية بقيمة 10000 درهم إماراتي بحد أدنى للشراء بقيمة 150 درهماً إماراتياً من المستلزمات المدرسية في أي من متاجر لولو في دولة الإمارات العربية المتحدة

كما يمكن لـ200 فائز كسب 20 مليون نقطة سعادة من اللولو، مع تقديم 1000 تذكرة مجانية بالتعاون مع دبي باركس وجرين بلانيت. وكجزء من جهود المسؤولية المجتمعية للشركات، تطلق لولو مبادرتين رائدتين، برنامج إعادة تدوير الزي المدرسي لتشجيع العملاء على تسليم الزي المدرسي والذي يتمتع بحالة جيدة في نقاط محددة في جميع متاجر لولو، ويتم إعادة تدوير هذه الملابس المدرسية بعناية وإعادة استخدامها.

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