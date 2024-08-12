دبي آوتليت مول ينقل تجربته إلى البحرين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجمع دلمونيا عن شراكة استراتيجية مع مجموعة الأهلي القابضة؛ وهي المجموعة المالكة لدبي آوتليت مول، حيث يجسد هذا التعاون علامة فارقة، وإنجازاً مهماً متمثلاً في تحويل مجمع دلمونيا ليكون أول آوتليت مول في مملكة البحرين، مما يدخله في مرحلة جديدة من التميز والابتكار، في مجال البيع بالتجزئة.

وبفضل الارتكاز على خبرة دبي آوتليت مول؛ سيقدم مجمع دلمونيا للزوار تجارب تسوق وترفيه متميزة لا مثيل لها، مع مجموعة جديدة من العلامات (الماركات) التجارية، إضافةً للعلامات الموجودة.

وتأسس دبي آوتليت مول، أحد فروع مجموعة الأهلي القابضة، في عام 2007 ويُعد من أكبر مراكز التسوق في العالم من حيث المساحة.

وقال محمد بن ناصر خماس الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي القابضة: «نحن سعداء بتوسيع نطاق أعمالنا، والوصول بها إلى مملكة البحرين عبر الشراكة مع مجمع دلمونيا، حيث من خلالها سننقل تجربتنا الفريدة من نوعها في مجال البيع بالتجزئة والتسوق إلى أسواق البحرين الحيوية». وأضاف: «معاً نهدف إلى إنشاء وجهة لا تلبي توقعات زوار مملكة البحرين فحسب، بل تتجاوزها من خلال توفير تجارب تسوق فاخرة، وبأسعار استثنائية».

وقال الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، عضو مجلس إدارة شركة دلمونيا للتطوير: «يسعدنا أن نطلق مجمع دلمونيا بحلته الجديدة كآوتليت مول، مُستندين في ذلك إلى الخبرة العريقة لدبي آوتليت مول، والتي ستضيف بصمة مهمة للحركة التجارية بمملكة البحرين». وتابع: «إن إطلاق أول آوتليت مول في البحرين، من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، والخطط التوسعية لدبي آوتليت مول، يعكس التزامنا بالارتقاء العالي الذي يقدمه مجمع دلمونيا من تجربة تسوق رائدة، ومثالية للعملاء».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز