41.2 ملياراً أرباح 33 شركة مدرجة في سوق دبي بالنصف الأول

المصدر: دبي - محمد عباس

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قفزت أرباح 33 شركة مدرجة في سوق دبي المالي إلى 41.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بنمو نسبته 25% مقابل 33 ملياراً في الفترة نفسها من 2023، بزيادة قيمتها 8.2 مليارات درهم.

وبلغت حصة أرباح 5 بنوك من هذه الشركات 22.7 مليار درهم في النصف الأول 2024، أي ما نسبته 55% من الإجمالي، وذلك مقارنة بأرباح حققتها هذه البنوك بقيمة 20.1 مليار درهم في الفترة نفسها من 2023 وبنسبة زيادة 13%.

وارتفعت الأرباح الصافية لـ 5 شركات عقار مدرجة بسوق دبي المالي بنسبة 20.25% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، إذ وصلت إلى 7.7 مليارات درهم مقابل 6.37 مليارات درهم بالفترة نفسها من 2023.

«الإمارات دبي الوطني»

وتصدّر بنك الإمارات دبي الوطني الشركات الأكثر ربحية، مسجلاً نمواً بنسبة 12% إلى 13.8 مليار درهم في النصف الأول 2024 (شاملة أرباح مصرف الإمارات الإسلامي) مدفوعاً بزيادة الإقراض عبر شبكته الإقليمية، وعمليات التحصيل الكبيرة من القروض منخفضة القيمة.

«إعمار العقارية»

وحققت شركة «إعمار العقارية» صافي أرباح بنحو 6.38 مليارات درهم (شاملة أرباح إعمار للتطوير) في النصف الأول من عام 2024، بارتفاع نسبته 19%، مقارنة مع 5.74 مليارات درهم في النصف الأول 2023.وأدت استراتيجية «إعمار» الهادفة إلى تحسين هامش الربح وتعزيز الكفاءة التشغيلية إلى تحقيق نمو بنسبة 24% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، حيث وصلت الأرباح إلى 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) في النصف الأول 2024.

«إعمار للتطوير»

كما حققت «إعمار للتطوير» صافي أرباح خلال النصف الأول 3.34 مليارات درهم، بنمو نسبته 35%، مقارنة مع 2.48 مليار درهم في النصف الأول 2023، والذي سجلت فيه زيادة بنسبة 56% في مبيعات العقارات بدبي لتصل إلى 29.7 مليار درهم (8.1 مليارات دولار)، مقارنة بـ 19 مليار درهم (5.2 مليارات دولار) للنصف الأول 2023.

بنك المشرق

وسجل بنك المشرق أرباحاً صافية بقيمة 4.05 مليارات درهم في النصف الأول 2024 بارتفاع نسبته 15.7%، مقارنة بـ 3.5 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

«دبي الإسلامي»

وحقق بنك دبي الإسلامي أرباحاً صافية في النصف الأول بنسبة 8.6% إلى 3.38 مليارات درهم. وسجلت الأرباح للمجموعة (ما قبل الضريبة) نمواً بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 3.72 مليارات درهم.

«دريك آند سكل»

وحققت «دريك آند سكل إنترناشيونال» صافي أرباح في النصف الأول من 2024 بقيمة 3.78 مليارات درهم مقارنة مع خسائر قدرها 162.6 مليون درهم، في الفترة ذاتها من 2023. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 12% لتصل إلى 50.9 مليون درهم، مقارنة مع 45.3 مليون درهم تم تسجيلها في ذات الفترة من 2023.

«كهرباء ومياه دبي»

وسجلت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» إيرادات بقيمة 13.7 مليار درهم في النصف الأول 2024، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 6.6 مليارات درهم، والأرباح التشغيلية 3.3 مليارات درهم، وصافي الأرباح بعد الضرائب 2.6 مليار درهم.

«الإمارات الإسلامي»

وحقق بنك الإمارات الإسلامي أعلى أرباح نصف سنوية له على الإطلاق، حيث ارتفعت أرباحه بشكل ملحوظ بنسبة 37%، لتصل إلى 1.7 مليار درهم في النصف الأول 2024.

«دبي التجاري»

وارتفع صافي أرباح بنك دبي التجاري في النصف الأول 2024 بنسبة 18.5% لتصل إلى 1.45 مليار درهم مقارنة بصافي ربح قدره 1.22 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2023، فيما ارتفع ربح البنك (ما قبل الضريبة) بنسبة 30.2% ليصل إلى 1.595 مليار درهم.

«دو»

وقفز صافي أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 54.2% إلى 1.184 مليار درهم مقارنة بـ 768 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ونمت إيرادات الشركة خلال النصف الأول 2024 بنحو 5.7% إلى 7.174 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ6.787 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

«تيكوم»

وارتفع صافي أرباح مجموعة «تيكوم» في النصف الأول من العام بنسبة 24% إلى 603 ملايين درهم، مع نمو الإيرادات بنسبة 9% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم.

«دبي للاستثمار»

وحققت شركة «دبي للاستثمار» صافي ربح بالنصف الأول من العام الجاري بقيمة 401.47 مليون درهم مقارنة مع 550.65 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 431.68 مليون درهم. ووصل إجمالي إيرادات الشركة إلى 2.03 مليار درهم في النصف الأول 2024 مقابل 2.031 مليار درهم في الفترة نفسها من 2023.

وسجلت الشركة صافي أرباح في الربع الثاني للعام الجاري بلغ 289.24 مليون درهم مقارنة بـ 236.53 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بارتفاع 22%.

«سوق دبي المالي»

وقفز صافي أرباح شركة سوق دبي المالي بنسبة 74%، خلال النصف الأول - قبل الضريبة - إلى 195.4 مليون درهم، مقارنة مع صافي الأرباح خلال الفترة نفسها من 2023 وبعد احتساب الضريبة بلغت الأرباح 181.37 مليون درهم ليكون النمو 61.6% مقارنة مع 112.17 مليون درهم أول 6 أشهر من العام الماضي. وارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة لسوق دبي المالي 40% إلى 305.7 ملايين درهم خلال النصف الأول 2024 مقابل 218.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2023.

«تاكسي دبي»

وأعلنت شركة «تاكسي دبي» عن ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الأول 2024 بعد الضريبة بنسبة 1% لتصل إلى 187.4 مليون درهم، وحققت الشركة إيرادات بلغت 1.09 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو 14% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

«ديار للتطوير»

وزادت أرباح شركة «ديار للتطوير» بنسبة 71% لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024 لتصل إلى 202.6 مليون درهم قبل احتساب الضرائب، مقارنة بـ 118.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبعد الضريبة بلغت الأرباح 188.6 مليون درهم، محققة بذلك نمواً 59%. وسجلت الإيرادات الإجمالية للشركة في النصف الأول 2024 زيادة بنسبة 6%، مرتفعةً من 628.9 مليون درهم في الفترة نفسها من 2023 إلى 664.4 مليون درهم.

«الاتحاد العقارية»

وقفزت أرباح شركة «الاتحاد العقارية» في سوق دبي المالي بنهاية النصف الأول من 2024 بنسبة 97% على أساس سنوي، إذ ارتفعت إلى 34.8 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2024، مقارنة بأرباح قدرها 17.7 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2023. كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% إلى 265.8 مليون درهم بنهاية النصف الأول من 2024، مقابل 240.8 مليون درهم بالفترة المماثلة من 2023.

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