عمومية غير عادية لـ «بروج للطاقة» للاندماج مع «الخليج للملاحة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعقد شركة بروج للطاقة اجتماع عمومية غير عادية يوم 26 أغسطس الجاري.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع تعيين مجلس إدارة جديد والذي من المتوقع أن يقوم بالمصادقة والبدء بإجراءات التوقيع على صفقة الاستحواذ التي كان قد تم الإعلان عنها سابقاً والذي سينتج عنها اندماج عمليات شركة بروج للطاقة وشركة الخليج للملاحة المدرجة في سوق دبي المالي.

تعتبر هذه الصفقة بداية لتحول في جودة الخدمات في قطاع البنية التحتية للطاقة واللوجستيات، حيث سيقود هذا الاتحاد الصناعتين تحت مظلة واحدة، مما سيخلق كياناً قادراً على تقديم فرص جديدة للمستثمرين.

وفي فبراير الماضي، قال المهندس سيف الهزايمة المدير التنفيذي لشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز إن الشركة ماضية قدماً في تقييم عملية الاستحواذ من قبل شركة الخليج للملاحة وإنه تمت الاستعانة بشركة مالية رائدة للعمل على إتمام صفقة الاستحواذ والتقييم المالي للشركات.

وأوضح أنه تم تعيين مكتب هادف الظاهري للمحاماة والاستشارات القانونية ومكتب الشرق الأوسط للاستشارات القانونية للتمثيل والعمل على ما يخص الشؤون القانونية لصفقة الاستحواذ.

وأكد أن الاندماج يتماشى مع استراتيجية الطاقة 2050 لدولة الإمارات التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة واستدامة أمن الطاقة، كما أن الاندماج داعم أساسي لسلاسل التوريدات للطاقة بشكل متكامل.

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