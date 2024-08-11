7.01 مليارات درهم أرباح شركات عقارات دبي النصفية بنمو 19 %

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفعت الأرباح الصافية لـ4 شركات عقار مدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 19 % خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بالنمو القوي للمبيعات مع تعزيز نشاط قطاعي العقار والسياحة، إضافة لزيادة وتيرة انتعاش الاقتصاد بإمارة دبي.

إفصاحات

وأظهر رصد لـ«البيان» استناداً إلى إفصاحات الشركات المدرجة المعلنة على موقع سوق دبي المالي أن الأرباح الصافية للشركات خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2024 وصلت إلى 7.01 مليارات درهم مقابل نحو 6.37 مليارات درهم بالفترة نفسها من العام الماضي 2023.

إعمار العقارية

وحصدت شركة «إعمار العقارية» النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية بعدما حققت 6.38 مليارات درهم (شاملة أرباح إعمار للتطوير) في النصف الأول من عام 2024، بارتفاع بنسبة 19%، مقارنة مع 5.74 مليارات درهم في النصف الأول 2023.

وأدت استراتيجية «إعمار العقارية» الهادفة إلى تحسين هامش الربح وتعزيز الكفاءة التشغيلية إلى تحقيق نمو بنسبة 24% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، حيث وصلت الأرباح إلى 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) في النصف الأول من 2024.

إعمار للتطوير

وحققت «إعمار للتطوير» صافي أرباح خلال النصف الأول 3.34 مليارات درهم، بنمو 35%، مقارنة مع 2.48 مليار درهم في النصف الأول 2023.

مبيعات

وسجلت في النصف الأول من 2024، زيادة بنسبة 56% في مبيعات العقارات في دبي، لتصل إلى 29.7 مليار درهم (8.1 مليارات دولار)، مقارنة بمبلغ 19 مليار درهم (5.2 مليارات دولار) للنصف الأول من 2023.

ديار للتطوير

وزادت أرباح شركة ديار للتطوير بنسبة 71% لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، لتصل إلى 202.6 مليون درهم قبل احتساب الضرائب، مقارنةً بـ118.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، وبعد الضريبة بلغت الأرباح 188.6 مليون درهم محققة بذلك نمواً 59%.

وسجلت الإيرادات الإجمالية للشركة في النصف الأول من عام 2024 زيادةً بنسبة 6%، مرتفعةً من 628.9 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2023 إلى 664.4 مليون درهم.

الاتحاد العقارية

وقفزت أرباح شركة «الاتحاد العقارية» في سوق دبي المالي، بنهاية النصف الأول من 2024 بنسبة 97% على أساس سنوي، إذ ارتفعت إلى 34.8 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2024، مقارنة بأرباح قدرها 17.7 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2023.

كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% إلى 265.8 مليون درهم بنهاية النصف الأول من 2024، مقابل 240.8 مليون درهم بالفترة المماثلة من 2023.

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