عطلة نهاية أسبوع مليئة بالمغامرات ضمن «صيف دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

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تقدم عطلة نهاية الأسبوع السابعة من مفاجآت صيف دبي 2024 للأصدقاء والعائلات والأزواج العديد من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها وصنع ذكريات صيفية لا تنسى مع برنامج حافل بالتجارب المتنوعة التي تقام في أنحاء المدينة بأفضل الأسعار.

وتسهم العروض الترويجية المذهلة والتخفيضات الحصرية، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في تقديم تجارب استثنائية للسكان والزوار بأفضل الأسعار خلال عطلة نهاية الأسبوع وطوال الصيف.

وسيستمتع الجميع بمجموعة كبيرة من السحوبات والمسابقات الضخمة، وتجارب تناول الطعام المذهلة، والتخفيضات في متاجر التجزئة، والأنشطة الترفيهية والجوائز المميزة في دور عرض روكسي سينما، وتجارب الإقامة الفندقية الاستثنائية، والعروض المجانية للأطفال في الفنادق والوجهات السياحية، وغيرها الكثير.

وتنظم مجموعة مراكز التسوق في دبي سحوبات العودة إلى المدارس التي تقدم جوائز تصل قيمتها إلى 100000 درهم، وسيفوز 20 شخصاً من سعداء الحظ بجائزة نقدية بقيمة 5000 درهم لكل منهم، ويمكن للجميع الدخول في السحب حتى 28 أغسطس من خلال إنفاق 200 درهم في 18 مركز تسوق مشارك في أنحاء المدينة، فيما تتيح مسابقة جوائز مفاجآت صيف دبي فرصة الفوز بجائزة قيمتها 20000 درهم بمجرد التسجيل على الموقع الإلكتروني.

وتقدم مفاجآت صيف دبي العديد من العروض الترويجية في إطار تنزيلات موسم الصيف، مع تخفيضات تصل إلى 75 % على منتجات لأكثر من 800 علامة تجارية وما يزيد على 3500 متجر ويمكن للمتسوقين الذين يسعون للحصول على مستلزمات المدرسة للعام الدراسي الجديد، الاستفادة من عروض العودة إلى المدارس.

ويتيح أسبوع المجوهرات المتلألئة مع داماس لعشاق المجوهرات فرصة مذهلة للفوز بمجموعتين من المجوهرات الماسية من تشكيلة مجوهرات إيريال من داماس خلال «صيف دبي» حيث يدخل المتسوقون تلقائياً في السحب عند إنفاق 500 درهم أو أكثر حتى 11 أغسطس.

ويمكن الاستمتاع بزيارة عالم مدهش، في عطلة نهاية الأسبوع الحالي واستكشاف أكثر من 170 لعبة ومنطقة جذب، والاستمتاع بالترفيه، ومناطق الجذب الجديدة، وتقويم حافل بالعروض الرائعة.

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