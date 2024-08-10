15 مليار درهم تصرفات دبي العقارية في أسبوع

المصدر: (دبي - مشعل العباس)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي الأسبوع الماضي أكثر من 15 مليار درهم مع 4912 صفقة، عبر تسجيل 4064 مبايعة بقيمة 12.9 مليار درهم، و718 صفقة رهون عقارية بقيمة 1.7 مليار درهم و130 هبة بقيمة 412 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل، 419 مبايعة لأراضٍ، و3156 مبايعة لوحدات سكنية و489 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون لتشمل، 196 رهناً لأراضٍ، و435 رهناً لوحدات سكنية، و87 رهناً لمبانٍ.

وحلت منطقة مدينة المطار في الصدارة من حيث قيمة المبايعات بـ 2 مليار درهم نتجت عن 483 صفقة، تليها منطقة مدينة دبي هاربور عبر 8 صفقات بقيمة 1.8 مليار درهم، ثم مدينة دبي للسيليكون عبر 49 صفقة بقيمة 716 مليون درهم، ورابعاً منطقة دبي مارينا عبر 154 صفقة بقيمة 391 مليون درهم، ثم قرية جميرا الدائرية عبر 291 صفقة بقيمة 367 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري خلال الأسبوع بيع 3 قطع أراضٍ تجارية في منطقة دبي هاربور بقيمة 1.8 مليار درهم، كما بيعت قطعة أرض أخرى في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 255 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة في واحة دبي للسيلكيون أيضاً في منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 442 مليون درهم، كما تم بيع أرض أخرى في منطقة واحة دبي للسيليكون بقيمة 68 مليون درهم.

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