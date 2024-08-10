8.4 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية في 5 جلسات

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بنحو 8.44 مليارات درهم، منها 5.88 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.55 مليار درهم في سوق دبي، بعد التداول على 2.56 مليار سهم، عبر تنفيذ 175.4 ألف صفقة.

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على 35.2% من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع، بسيولة ناهزت 896.8 مليون درهم بعد إعلان نتائجهما القوية عن النصف الأول 2024. وأغلق مؤشر سوق دبي عند 4195.15 نقطة بآخر جلسات الأسبوع، منخفضا بـ0.99% في 5 جلسات.

وفي أسبوع، تصدر سهم «يونيكاي للأغذية» ارتفاعات سوق دبي بـ14.9%، وارتفعت أسهم «بي إتش إم كابيتال» 8.06%، وأملاك للتمويل 7.9%، وإمباور 1.8%، وسبينس 1.35%، وتعاونية الاتحاد 1.3%. واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 209.2 ملايين درهم في 5 جلسات، بمشتريات 1.4 مليار درهم مقابل بنحو 1.2 مليار مبيعات.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.14% إلى 9305.59 نقاط خلال أسبوع. وعلى مستوى الأداء اليومي، استقر مؤشر سوق دبي قرب 4200 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.02%.

وصعدت أسهم الرمز كوربوريشن 5.3%، وديبا 5.26% ودبي التجاري 2.45% والعربية للطيران 2.4%.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي «فادجي» عند 9305.59 نقاط مرتفعاً 0.55% أمس. وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم ألف للتعليم القابضة 9.8%.

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