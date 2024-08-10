44 % نمو مبايعات المساكن ذات العلامة التجارية في دبي

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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رسخت دبي مكانتها واحدة من أبرز مراكز المساكن ذات العلامات التجارية في العالم، وقفزت أحجام المعاملات الخاصة بمبايعات المساكن ذات العلامات التجارية 44% في النصف الأول، مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، وفقاً لتقرير المساكن ذات العلامات التجارية في دبي من «مورجان إنترناشيونال ريالتي».

وأوضح التقرير أن عدد المعاملات على هذه الفئة من المساكن في النصف الأول بلغ 5592 بقيمة 28.86 مليار درهم، مقابل 3893 معاملة بقيمة 23.18 مليار درهم في النصف الأول 2023، وبلغ سعر القدم المربع 3852 درهماً بزيادة 69% عن سعر القدم في المساكن الأخرى البالغ 2276 درهماً.

وتنقسم المساكن ذات العلامات التجارية إلى 4 أنواع ، بحسب التقرير مضيفاً أن الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية داخل فندق تمثل 13% من المعروض، والمشاريع المجاورة لفندق 20%، بانخفاض 5% عن العام الماضي، والمشاريع بإدارة فندقية 33% بزيادة 5%، وأخيراً تمثل المشاريع المستقلة المرتبطة بعلامة تجارية 34%، بزيادة 4% عن العام الماضي.

أما أبرز المناطق التي تحتضن أكثر مشروعات هذه الفئة العقارية فكانت جزيرة النخلة ووسط دبي والخليج التجاري بـ16 مشروعاً لكل منها.

فيما تضم مناطق ميناء دبي 8 مشروعات، ودبي مارينا 7 مشروعات، وكلاً من ميناء خور دبي ودبي هيلز 6 مشروعات لكل منها، أما أغلى سعر للقدم المربع في هذه المشروعات فاستحوذت عليه علامة بلجاري بـ11380 درهماً للقدم المربع، بمتوسط 3099 درهماً، تليها منتجعات الفورسيزونز بـ9257 درهماً، ومتوسط 2521 درهماً.

وقال التقرير إنه في 2010، كانت «أرماني ريزيدنسز» في برج خليفة أول مساكن العلامات التجارية التي يتم افتتاحها في دبي، ومنذ ذلك الوقت لم يظهر الطلب على هذه المساكن الفاخرة أي نوع من التباطؤ.

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