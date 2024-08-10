«إينوك» تطلق محطة خدمة جديدة برأس الخيمة

المصدر: دبي- «البيان»

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أعلنت مجموعة إينوك، عن افتتاح أحدث محطات الخدمة التابعة لها في منطقة شوكة في رأس الخيمة، في موقعٍ استراتيجي يلبي احتياجات السائقين المتجهين نحو وادي الليات.

وبحيرة وادي كدرا، ووادي المنيعي، ومضمار سباق الهجن، والحدائق المعلقة في كلباء، وجبل الرمان، وسد كدرا، إضافة إلى المجتمعات السكنية الرئيسية القريبة مثل الحيل، ووادي اصفي، والذيد، ومجمع النخيل (The Palm Estate)، ومنتجع الفاية، ومنتجع البيادر، وبلاتينوم كوست، وفندق رويال، ومزرعة الشهد، ومزرعة الأصلي.

ومع الإعلان عن محطة الخدمة الجديدة، ارتفع إجمالي عدد محطات الخدمة العاملة في رأس الخيمة إلى 6 محطات، 198 محطة في أنحاء الدولة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «يسعدنا إطلاق محطة الخدمة الجديدة في رأس الخيمة لتلبية احتياجات التزوّد بالوقود لسائقي المركبات في منطقة شوكة. يسهم إطلاق المحطة الجديدة في تحقيق استراتيجية المجموعة لتلبية احتياجات الطاقة في دولة الإمارات».

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