حصة أقلية لـ «القابضة» في «سوذبيز»

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وقّعت «القابضة» (ADQ) في أبوظبي، ودار «سوذبيز» للمزادات، أمس، اتفاقية نهائية تستحوذ بموجبها «القابضة» (ADQ) على حصة أقلية في الدار.

ووفقاً لشروط الاتفاقية، ستقوم «القابضة» بالاستحواذ على أسهم «سوذبيز» المصدرة أخيراً لمساعدتها على خفض ديونها ودعم نمو الشركة وخططها للتوسع والابتكار.

وسيقوم رجل الأعمال الفرنسي باتريك دراهي، الذي استحوذ على دار «سوذبيز» عام 2019، بضخ رأس مال إضافي إلى جانب «القابضة» حيث سيبقى مالكاً لحصة الأغلبية وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمار حوالي 1 مليار دولار.

ويعكس استثمار «القابضة» في دار «سوذبيز» سعيها للاستفادة من فرص الاستثمار التي تحقق المزيد من القيمة وتسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، كما سيسهم هذا الاستثمار في دعم خطط «سوذبيز» لتحقيق النمو والتوسع في أسواق جديدة، بما في ذلك تعزيز أعمالها في الشرق الأوسط، وقال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «القابضة»:

«سعداء بالشراكة مع دار «سوذبيز» المعروفة عالمياً والتي تحظى بسجل طويل وحافل من النجاحات. ونحن بدورنا ملتزمون باستكشاف الفرص الاستثمارية التي ستحقق المزيد من القيمة لإمارة أبوظبي. كما تعكس الصفقة ثقتنا الكاملة بما تقدمه العلامة التجارية لدار «سوذبيز» وريادتها في السوق العالمية وقدرة فريقها الإداري على تنفيذ خطط النمو، ونتطلع إلى تعزيز التعاون معها والمساهمة في مسيرتها المتميزة».

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