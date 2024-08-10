«عزيزي» تُنجز %41 من مشروع «فيستا» بدبي

المصدر: دبي- «البيان»

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أعلنت عزيزي للتطوير العقاري اكتمال 41% من الإنشاءات في مشروع «عزيزي فيستا»، الواقع في مدينة دبي للاستوديوهات، إحدى أكثر المناطق السكنية تميزاً في دبي.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع الذي يتكوّن من استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتين؛ في الربع الأول من 2025.

ومع إنجاز نحو 23% من التشطيبات الإجماليّة في المشروع؛ يشهد «عزيزي فيستا» تقدماً ملحوظاً.

حيث اكتملت أعمال الهيكل بنسبة 100%، في حين وصلت أعمال الطابوق إلى 96%، و74% في أعمال التكسية الداخليّة، إضافة إلى 39% في أعمال التدفئة والتكييف والتهوية، و36% في التمديدات الكهربائية والميكانيكية وأعمال السباكة، فيما تمّ زيادة إجمالي القوى العاملة في الموقع إلى 447 عاملاً.

وأشار فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، إلى أن «عزيزي فيستا» يتقدم بسرعة وحرفية استثنائيّة بفضل بروتوكولات مراقبة الجودة الصارمة، والشراكات القوية، وتقنيات البناء المتطورة التي تتبناها الشركة.

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