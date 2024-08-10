اختتام مبادرة الواعد الصغير في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة مبادرتها الصيفية لطلبة المدارس «الواعد الصغير» في دورتها الثالثة، بتكريم المشاركين والفائزين بالمراكز الأولى ، بحضور الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي المدير العام للدائرة، وأعضاء لجنة التحكيم، وجاء ذلك بعد خضوع المشاركين معايير تقييم منها مهارات التسويق، وتصميم المنتج وجودته، وتسعير المنتج، رضا وتقييم المستهلك.

والتي حصد من خلالها مشروع «أروما كافيه» على المركز الأول.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن النقبي، أهمية المبادرة في خلق جيل جديد من رواد الأعمال في القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدائرة حريصة على دعم المشاريع الشبابية، حيث سيتم تخصيص أجنحة لتلك المشاريع في معرض لمسات وطنية المقرر إقامته في ديسمبر مؤكداً استمرار المتابعة لتلك المشاريع الشبابية وتقديم التسهيلات والزيارات الميدانية.

وأكدت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال في الدائرة أهمية الدور الإيجابي لذوي الطلاب والطالبات المشاركين في المبادرة في دعمهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز