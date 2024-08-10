دبي تحتضن ملتقى الاستثمار الإماراتي الروسي في أكتوبر

المصدر: دبي-«البيان»

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تحتضن دبي فعاليات ملتقى الاستثمار الإماراتي الروسي 2024، أول أكتوبر المقبل، بمشاركة واسعة من كبار الشخصيات وكبار التنفيذيين والمستثمرين وقادة الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى ممثلين من دول عربية وعالمية.

ويبحث الملتقى التحديات الحالية في قطاع الأعمال، خاصةً في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، ويهدف إلى فتح آفاق جديدة لشركات استثمارية تتماشى مع المتغيرات والتحولات العالمية.

بيئة مشجعة

وأكد مبارك سالم العطشان المنصوري العضو الشرفي لملتقى الاستثمار الإماراتي الروسي بأن الممكنات المتاحة لرجال الأعمال في دبي للاستفادة من العديد من الفرص، في مجالات متنوعة منها العقارات والتجارة والتكنولوجيا أو السياحة والضيافة وغيرها، إذ توفر دبي بيئة قانونية مشجعة وتسهل إجراءات الاستثمار والتأسيس والتشغيل.

وأضاف أن ما تحقق من إنجازات وطفرات نوعية في جميع المجالات في دبي، لذلك يركز ملتقى الاستثمار الإماراتي الروسي على تعزيز هذا الدور وتوحيد الرؤى، وتوفير بيئة مشجعة ومرنة للشركات والمستثمرين، وبناء شراكات جديدة، ومد جسور التعاون، وتعميق الروابط، لمواجهة التحديات وتذليل كافة المعوقات.

وأكد عماد الحليبي المدير الإداري لملتقى الاستثمار الإماراتي الروسي، أن دبي تحتل مكانة متميزة كمركز عالمي للاستثمار وجذب رجال الأعمال والمستثمرين، إذ إنها مدينة تجمع بين الحداثة والتطور الاقتصادي وتوفر بيئة مشجعة للشركات والمشاريع الناشئة وتعزز البنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة جاذبية دبي للمستثمرين من أنحاء العالم.

وأضاف: إن دبي تعكس روح الابتكار والتطور، وتستقطب رواد الأعمال والمبدعين من مختلف القطاعات، لاسيما أنها الإمارة التي تجمع بين الثقافات والجنسيات، وتوفر منصة للتعاون والتبادل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

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