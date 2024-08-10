الإمارات ترسّخ قيادتها في الذكاء الاصطناعي واستقطاب رواد الابتكار

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أكد مسؤولو شركات تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات وإمارة دبي، في استقطاب رواد الابتكار العالميين والشركات الناشئة، وجذب رؤوس الأموال والقادة من مختلف قطاعات الاقتصاد الرقمي إلى منطقة الشرق الأوسط.

واستضاف مركز دبي المالي العالمي، جلسة حوارية، لعدد من المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية في الذكاء الاصطناعي، وذلك في مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» في مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي.

وجاءت الجلسة الحوارية ضمن الاستعدادات الجارية، لاستضافة دبي للدورة الأولى من «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»، التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي، وتقام 11 و12 سبتمبر المقبل في مدينة جميرا.

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، أبرزهم محمد البلوشي الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي.

والدكتور مروان الزرعوني الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتكنولوجيا البلوك تشين، وعبد الله القعود مدير في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ونادر البستكي المدير العام لصندوق حي دبي للمستقبل.

وجهات عالمية أبرزها، هيث بهينكي المدير العام لشركة هولون، وباتريك إريكسون مدير تكنولوجيا البيانات والتسليم بشركة «زينتك»، وبيتر أوجانيسيان المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا لشركة «HP»، وصقر عريقات الرئيس التنفيذي مدير سوق «TradeDog».

تخزين البيانات

وشهد الحدث توقيع مذكرة تفاهم بين «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3» وشركة هولون، لتعزيز التعاون على دفع تكامل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للعقارات داخل قطاعات الويب 3 وتخزين البيانات، بهدف تسريع تبني ممارسات إدارة البيانات الصديقة للبيئة، التي تجذب الأعمال في إطار دعم رؤية دولة الإمارات لنظام رقمي ومستدام.

ويأتي الإعلان عن الدورة الافتتاحية لمهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 في أعقاب سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي طرحها مركز دبي المالي العالمي في السوق في وقتٍ سابق من العام الجاري.

التزام راسخ

وتعكس إقامة الحدث العالمي التزام الإمارة الراسخ بتسليط الضوء على تقنيات المستقبل، من خلال اعتماد منصة عالمية تحفز نمو الإمارة بالاستفادة من التكنولوجيا والابتكار.

حيث تركز أجندة الحدث على مناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع، بدءاً من الوقوف على الاعتبارات الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الإمكانات التحويلية للويب 3.

ومن المتوقع أن يستقطب «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3» أكثر من 100 عارض، وما يتجاوز 5000 مشارك من قادة القطاع وصنّاع السياسات والمبتكرين العالميين الذين سيقودون الحوارات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي والويب 3.

تقنيات المستقبل

وقال مسؤولو الشركات العالمية في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش مشاركتهم الجلسة الحوارية والتي عقدت بمركز دبي المالي العالمي استعداداً لاستضافة دبي للدورة الأولى من «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»:

إن إطلاق «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3» في دبي تحديداً يعكس التزام الإمارة الراسخ بتسليط الضوء على تقنيات المستقبل من خلال اعتماد منصة عالمية تحفز نمو المنطقة وتفتح أسواقاً جديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من التكنولوجيا والابتكار.

بناء الثقة

وأكد نادر البستكي، المدير العام لصندوق حي دبي للمستقبل، على أهمية الوعي وبناء الثقة لدى جمهور قطاع الذكاء الاصطناعي.

وذلك من أجل دراسة نمو القطاع عبر إجراء مناقشات مع أصحاب المصلحة لوضع ما هو مهم بالنسبة لهم على طاولة الحوار، منوهاً إلى الدور الذي تقوم به إمارة دبي في تطوير مستقبل الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وقال: «إن «مهرجان الذكاء الاصطناعي والويب 3» منصة مثالية تجمع أصحاب المصلحة من دول العالم لبناء مزيدٍ من الوعي وجاهزية الجمهور حول ما يحدث من تطورات بالقطاع واستشراف مستقبله.

مبادرات

وأكد هيث بهينكي، المدير العام لشركة هولون، أن دبي تفتح ذراعيها لجميع الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي من خلال مبادرات تهدف إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات والمجالات كافة ذات الأهمية وتوفير أفضل بيئة لشركات الذكاء الاصطناعي والمواهب العالمية للابتكار وتسريع تبني التطبيقات المتقدمة.

وقال: إن مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والمحادثات التمهيدية لهذا الحدث العالمي المهم يعد فرصة لوضع تصور مستقبلي حول التحديات والفرص المرتبطة بالقطاع.

مشيراً إلى المساهمة الحثيثة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في توفير فرص وأسواق جديدة للشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى التركيز على موضوعات الاستدامة والبيانات الخضراء وخلق شركاء ذوي ثقة لإذابة المخاوف والمخاطر التي تتعلق حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي.

من جهته، اعتبر باتريك إريكسون، مدير تكنولوجيا البيانات والتسليم بشركة «زينتك»: «تعتبر الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والتطوير وذلك لمساهمتها الفعالة في جمع شركات «الذكاء الاصطناعي» العالمية حول هدف واحد وهو دراسة الفرص المتاحة وصنع السياسات».

مشيراً إلى أن مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي يعتبر منصة فريدة لجذب المتحدثين العالميين لتبادل المعرفة والحلول والوصول إلى صوت واحد مشترك لمحو أمية البيانات حول ما هو الذكاء الاصطناعي وما يعنيه، واستغلال الفرص التي توفرها الدولة من أجل التوسع في أسواق المنطقة.

فرصة حقيقية

بدوره أشار بيتر أوجانيسيان، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا لشركة HP، إلى أن الأمن السيبراني والاستدامة يلعبان دوراً رئيسياً في تطوير الذكاء الاصطناعي.

لافتاً إلى أن «مهرجان الذكاء الاصطناعي والويب 3» بمثابة فرصة حقيقية لإطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي وتمكين الأفراد والشركات من إبداء آرائهم وأيضاً وتزويدهم بالأدوات اللازمة لاستخدام حلول الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

وأثنى صقر عريقات الرئيس التنفيذي - مدير سوق «TradeDog»، على المبادرات التي تتخذها دبي ومنها استضافة مهرجان الذكاء الاصطناعي والويب 3 والذي سيجمع نخبة القطاع في مكان واحد وذلك خلال سبتمبر المقبل.

وقال: إن الإمارات أثبتت نفسها كقائدة للقطاع ومركزاً للتكنولوجيات الناشئة في أنحاء العالم بفضل الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية، معتبراً أن الحدث العالمي يطرح حلولاً واقعية لتحديات التشفير والتكنولوجيا المالية ودفع الابتكار.

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